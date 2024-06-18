С начала суток 33 боестолкновения, россияне пытаются продвинуться в Часовом Яру, - Генштаб

"С начала этих суток по всей линии фронта уже состоялись 33 боевых столкновения. Российский агрессор нанес два авиационных удара с применением четырех управляемых авиабомб, задействовал 20 дронов-камикадзе, совершил около 600 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении продолжаются две атаки врага в районе Волчанска.

На Купянском направлении состоялось уже четыре боестолкновения, в частности вблизи Степной Новоселовки, Песчаного, а также Берестового.

На Лиманском направлении отбиты две атаки россиян вблизи Макеевки и Тернов. Еще два боя продолжаются в районе Грековки.

На Северском направлении горячее всего. Сейчас зафиксировано девять боестолкновений. Успешно отражены восемь попыток оккупантов продвинуться вблизи Верхнекаменского, Выемки и Раздоловки. В районе населенного пункта Выемка боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении террористы не прекращают попыток продвинуться к микрорайону Новый города Часов Яр. Сейчас там происходит бой.

На Покровском направлении ситуация напряженная. Враг пытается вклиниться в оборону Новоалександровки, Евгеновки и Новоселовки Первой. Всего зафиксировано семь боестолкновений, пока еще три продолжаются.

На Времовском направлении отражены штурмовые действия врага вблизи Новодаровки. Продолжается бой возле Урожайного.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили атаку россиян в районов Новоданиловки.

Потери России в войне

За прошедшие сутки, 17 июня, согласно данным Генштаба, украинские воины уничтожили еще 1230 российских террористов. Всего с начала вторжения враг потерял 528 620 единиц личного состава. В том же числе вчера было уничтожено: