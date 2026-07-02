От "Новой почты" до Porsche: какие бизнесы пострадали от ударов по Киеву 2 июля

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MOYO сообщила о полном уничтожении склада с товарами и офисом, но продолжает принимать новые заказы.

сообщила о полном уничтожении склада с товарами и офисом, но продолжает принимать новые заказы. Vodafone предупредил о возможных перебоях в работе домашнего интернета, пополнении счетов и контакт-центре.

предупредил о возможных перебоях в работе домашнего интернета, пополнении счетов и контакт-центре. ERC получила значительные повреждения складского комплекса и товарных запасов, однако заявила о непрерывности работы бизнеса.

получила значительные повреждения складского комплекса и товарных запасов, однако заявила о непрерывности работы бизнеса. ''Новая почта'' сообщила о разрушенном логистическом центре в Киеве и попадании в сортировочный центр в Запорожье.

сообщила о разрушенном логистическом центре в Киеве и попадании в сортировочный центр в Запорожье. BookChef сообщил о потере около 800 тысяч книг из-за уничтожения состава логистического партнера.

сообщил о потере около 800 тысяч книг из-за уничтожения состава логистического партнера. Center Kyiv Airport , энергообъекты ДТЭК и отель CityHotel Residence .

MOYO – полное уничтожение склада и офиса

Сеть техники и электроники MOYO заявила , что в результате ночного российского удара полностью сгорел ее склад в Киеве. Огонь уничтожил все хранящиеся там товары, а также офис компании, сообщает прессслужба MOYO.

Среди работников погибших и пострадавших нет. На месте всю ночь и утром работали экстренные службы.

Несмотря на потерю склада, компания не прекращает деятельность. Новые заказы на доступные на сайте товары продолжают принимать. В то же время клиентов, уже оформивших покупки, предупредили о возможных задержках с отправкой. Если выполнить заказ невозможно, покупателям вернут средства.

В компании также заявили, что уже работают над ликвидацией последствий атаки и возобновлением работы.

Vodafone предупредил о перебоях в работе сервисов

Телеком-оператор Vodafone сообщил о возможных временных проблемах с работой отдельных сервисов из-за последствий ночных обстрелов.

В частности, трудности могут возникнуть из:

домашним интернетом;

пополнением счета;

работой контакт-центра.

В компании подчеркнули, что специалисты работают над устранением последствий атаки с самого утра.

ERC – повреждение складов и товарных запасов

В группе компаний ERC сообщили , что в результате ракетного удара были существенно повреждены офисно-складской комплекс, недвижимость и товарные запасы.

В компании отметили, что погибших нет, однако ранены. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий, а также реализуется план непрерывности бизнеса.

ERC заявила, что имеет достаточно ресурсов для продления работы и выполнения обязательств перед партнерами. Кроме того, поврежденное имущество было застраховано, а компания готовит документы по взысканию убытков с государства-агрессора.

ERC – один из крупнейших дистрибьюторов ИТ-продукции, бытовой техники, электроники, программного обеспечения и других товаров. В группу ERC также входит сеть магазинов техники MOYO.

''Новая почта'' – о повреждении логистических объектов

В результате массированной российской атаки в ночь на 2 июля был разрушен логистический центр ''Новой почты'' в Оболонском районе Киева. По словам СЭО компании Евгения Тафийчука, все работники успели перейти к укрытию, поэтому обошлось без пострадавших.

Кроме того, днем 2 июля российский ударный беспилотник попал в сортировочный центр "Новой почты" в Запорожье. Все работники также успели перейти к укрытию, поэтому пострадавших нет.

Издательство BookChef потеряло около 800 тысяч книг

Украинское издательство мировых бестселлеров BookChef сообщило , что в результате ночной российской атаки был разрушен центральный состав его логистического партнера Denka Logistics, где хранилось большинство книжных запасов.

По данным компании, потеряно около 800 тысяч книг.

В издательстве подчеркнули, что все работники остались в живых. В то же время, из-за уничтожения состава компания временно приостановила акции со своими магазинами-партнерами до стабилизации количества допечатей.

Также BookChef предупредил о возможных задержках с обработкой и отправкой заказов из-за перестройки логистики. Несмотря на это интернет-магазин издательства продолжает работать.

Из-за атаки временно закрылся дилерский центр Porsche

В результате российского обстрела повреждения получил дилерский центр Porsche Center Kyiv Airport.

В компании сообщили , что пострадали работники, однако все они живы и получают необходимую медицинскую помощь.

Дилерский центр временно не работает, а из-за повреждения инфраструктуры недоступна телефонная связь. В настоящее время обращение принимают по электронной почте.

Поврежден отель CityHotel Residence

В центре Киева в результате атаки произошел пожар кровли исторического здания, в котором расположен CityHotel Residence, сообщил ряд медиа. Как отмечает The Financial Times , там проживало несколько европейских дипломатов и экспатов.

По данным ГСЧС , горела общая кровля жилого дома и здания отеля. Бронирование номеров через Booking недоступно. На официальных страницах отеля отсутствует информация об этом событии.

ДТЭК сообщил о повреждении энергообъектов

В ДТЭК заявили , что во время ночной атаки были повреждены энергообъекты в Киеве.

Поэтому часть жителей столицы временно осталась без электроснабжения. Энергетики уже работают на местах попадания и уверяют, что делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения.