От наставника до заклятого врага. Кем был Фетхуллах Гюлен и почему его боялся Эрдоган

Умер известный турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен. Его называли врагом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после того, как движение общественного деятеля на Родине обвинили в причастности к попытке госпереворота 2016 года.

Детальнее о жизненном пути Гюлена и почему его боялся Эрдоган - в материале РБК-Украина.

Биография и что известно о смерти Гюлена

Мухаммед Фетхуллах Гюлен - это турецкий мыслитель, теолог, проповедник, имам. Является основателем общественного движения "Хизмет" (что означает "служение" и ставит целью воспитание нового поколения мусульман, которое будет служить обществу). Это движение также известно как " гюленовское движение".

Гюлен родился в 1941 году в селе Коруджук (Турция). Получил религиозное образование и работал имамом (глава мусульманской общины, духовный руководитель, человек, руководящий молитвой в мечети) до конца 1970-х годов.

Позже он сосредоточился на написании книг, обучении и проповедовании. Его идеи были признаны среди многих людей, что привело к созданию широкой сети школ, университетов, медиакомпаний и других учреждений по всему миру, работающих под эгидой движения "Хизмет".

Гюлен читал проповеди в больших городах. С годами он стал публичной фигурой в Турции. Его проповеди были направлены в сторону пропаганды образования, освоения не только традиционно исламских наук, но и естественных, а призывы сосредоточены на просвещении.

Скончался Гюлен в воскресенье вечером в возрасте 83 лет в Пенсильвании (США). Первыми об этом сообщили последователи турецкого общественного деятеля и писателя. Информацию подтвердил и его племянник Эбуссеме Гюлен, сообщает CNN Türk.

Согласно данным, опубликованным на портале соратников Гюлена Herkul.org, он скончался в больнице, а смерть была констатирована 20 октября в 21:20. Как сообщается, "его врачи сделают заявление в ближайшее время". Позже новость о смерти обнародовали и ведущие турецкие СМИ.

Других подробностей не приводится. Впрочем, известно, что он перенес операцию на сердце и множество оперативных вмешательств в связи с сахарным диабетом и другими болезнями.

Почему его боялся Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган, ныне являющийся президентом Турции, и Фетхуллах Гюлен долгое время дружили. Впрочем, когда Эрдоган создал свою политическую партию (Партия справедливости и развития), Гюлен уже был лидером массового движения. На сегодняшний день более чем в 150 странах функционирует примерно 1400 школ, открытых сторонниками Гюлена.

В 2000-х годах в отношениях между Эрдоганом и Гюленом произошел раскол. Последний поехал на лечение в США и остался там, опасаясь преследований со стороны турецких властей, которые обвинили его в попытке военного переворота, произошедшего в стране в 2016 году.

Тогда на улицах Стамбула и Анкары появились вооруженные люди, танки, в небе летали военные самолеты. Более 250 человек погибли, многих военных линчевали (совершили самосуд).

В свою очередь Эрдоган обвинил в "заговоре" поклонников Гюлена. После подавления мятежа в Турции произошли массовые аресты и репрессии против гюленистов. Впоследствии движение "Хизмет" официальная Анкара признала как "террористическое".

Эрдоган призвал США арестовать или выдать Гюлена. В то же время Вашингтон подчеркнул, что правительство Эрдогана должно предоставить доказательства вины Гюлена.

Турецкая прокуратура провинции Ушак составила обвинительный акт в уголовном производстве о деятельности движения "Хизмет", в котором требует приговорить его к двум пожизненным заключениям и тюремному сроку на 1900 лет. Сам Гюлен согласился пойти под суд в случае доведения международными следователями его причастности к попытке переворота в июле 2016 года.