От "мешка" до Усика: пять знаковых противостояний в карьере Тайсона Фьюри (видео)

Однако сначала немного расскажем о любительском периоде Фьюри. Будущий чемпион мечтал попасть на большой турнир и в поисках более короткого пути метался между родинами своих предков - Великобританией и Ирландией.

Под британским флагом принял участие в молодежных чемпионатах мира (2006 год) и Европы (2007). В обоих случаях пробился в призеры. На ЧМ стал бронзовым, уступив в полуфинале узбеку Абдуллаеву, на ЧЕ - серебряным, проиграв финал россиянину Бабанину.

Фото: 19-летний Тайсон Фьюри - серебряный призер молодежного чемпионата Европы

Но своего олимпийского шанса не дождался. В Пекин-2008 пытался отобраться от Великобритании. Но там отдали предпочтение Дэвиду Прайсу, который в Поднебесной разделил "бронзу" с украинцем Вячеславом Глазковым. Бросился в Ирландию, а там уже сформировали состав, где места перекотиполю не было. Тогда Фьюри обиделся на всех и решил уйти в профи.

Пять самых знаковых его противостояний среди профессионалов, на наш взгляд, следующие.

5. Тайсон Фьюри - Бела Дьендьеши (2008 год)

Дебют на профи-ринге. Первым соперником 20-летнего новичка стал никому не известный венгр - типичный "мешок", которых ставят для того, чтобы молодой проспект почувствовал уверенность. Судя по видео боя, венгр по параметрам до тяжеловеса не дотягивал. Фьюри нокаутировал его уже в первом раунде, сильно ударив по корпусу. Так начался путь будущего чемпиона.

4. Тайсон Фьюри - Дерек Чисора (2011, 2014, 2022 годы)

Это был принципиальный спор двух британцев, которые на протяжении более чем десяти лет доказывали, прежде всего друг другу, кто из них более крут.

23 июля 2011 года соперники сошлись за титулы чемпиона Британской комиссии по боксу (BBBofC) и Британского содружества. Действующий обладатель обоих поясов - Чисора считался безоговорочным фаворитом. Однако Фьюри победил раздельным решением судей.

29 ноября 2014 года состоялся реванш, в котором Фьюри уже имел более ощутимое преимущество над оппонентом, чем в первой встрече. После 10-го раунда тренер Чисоры принял решение не продолжать бой. Этой победой Фьюри завоевал титулы чемпиона Европы по версии EBU, интернационального чемпиона WBO и чемпиона Великобритании. К тому же получил статус обязательного претендента на пояс чемпиона мира WBO.

А 3 декабря 2022 года боксеры встретились в третий раз. На этот раз на кону стоял пояс чемпиона WBC, который принадлежал Фьюри. "Цыганский Король" победил соперника техническим нокаутом в 10 раунде.

3. Тайсон Фьюри - Деонтей Уайдлер (2018, 2020, 2021 годы)

Еще одна длинная история, которая переросла в трилогию. 1 декабря 2018 года Фьюри в статусе претендента боксировал с действующим чемпионом WBC - американцем Уайдлером. Британец дважды побывал в нокдаунах. Причем второй, в 12-м раунде был настолько жестким, что для Фьюри могло закончиться все. Но он поднялся и довел поединок до конца. Судьи зафиксировали ничью.

В повторной встрече 22 февраля 2020 года уже Уайдлер дважды оказался на настиле ринга. Итог противостояния - технический нокаут американца в седьмом раунде. Этой победой Фьюри завоевал пояс чемпиона мира WBC.

Третий бой соперников состоялся 9 октября 2021 года. Фьюри имел неоспоримое преимущество и в 11-м раунде отправил соперника в глубокий нокаут.

2. Тайсон Фьюри - Владимир Кличко (2015 год)

Исторический поединок между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Владимиром Кличко и Фьюри состоялся 28 ноября 2015 года на Esprit Arena в немецком Дюссельдорфе.

Британец, на которого в противостоянии почти никто не ставил, грамотно использовал свое преимущество в росте. В ходе поединка у украинца возникли два неприятных рассечения, которые мешали ему. А Фьюри пытался усилить травмы - несколько раз бил Кличко головой. Рефери даже снял с него балл. Однако, объективно британец был лучше. И с решением судей, которые единогласно отдали победу ему (счет на судейских картах: 115:112, 115:112, 116:111), трудно не согласиться.

Но гораздо больше вреда Владимиру Кличко Фьюри нанес вне ринга. В контракте была прописана опция реванша. Однако британец старательно избегал повторной встречи. Сначала ссылался на травму, а затем заявил, что решил закончить боксерскую карьеру. Таким образом он фактически сломал планы украинца на скорое возвращение в ринг.

Ожидая реванша, Кличко пропустил полтора года. Следующий бой он провел лишь в апреле 2017-го - против Энтони Джошуа и проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде. А Фьюри через год возобновил карьеру.

1. Тайсон Фьюри - Александр Усик (2024 год)

Это уже новейшая история, поэтому не будем касаться подробностей. Отметим, что оба бойца пошли ва-банк, поставили на карту все, что имели. И Фьюри потерял все.

Стоило ли ему было оставаться в боксе, ища новые пути к утраченным титулам? Возможно. Но делать это почти в 37 лет не очень легко. Впрочем, не надо спешить ставить окончательную черту под карьерой "Цыганского Короля". Он уже дважды бросал бокс, прощался навсегда, а потом возвращался, как ни в чем не бывало. И если уже было два возвращения, почему бы не случиться третьему? И тогда в карьере Тайсона Фьюри появятся новые противостояния. Возможно, даже не менее знаковые.