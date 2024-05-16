От минивэнов до пикапов: редкие "Запорожцы", о которых вы не слышали

ЗАЗ-2301 "Снага"

Опытный компактный грузовик, рассчитанный на одну тонну груза, увидел свет в 1995 году и был укомплектован двигателем рабочим объемом 1700 куб. см. Внешне автомобиль походил на грузовую "Газель". В свое время на базе "Снаги" также планировалось создание унифицированного семейства коммерческих автомобилей. В серию они не были запущены. ЗАЗ-2301 "Снага" создавалась в тесной кооперации с Трнавским автомобильным заводом, расположенным в Словакии.

На базе "Снаги" также планировалось создание микроавтобуса ЗАЗ-2201, инженеры из Запорожья даже создали его полноразмерный макет. Фургон на основе ЗАЗ-2201 должен иметь индекс ЗАЗ-2701. Интересно, что один из опытных экземпляров сохранился и находится в музее истории транспорта в столице Словакии.

Пикап ЗАЗ-968МП

В 1990-1992 годах на ЗАЗе выпускалась необычная модификация базового седана – пикап ЗАЗ-968МП. Создание компактного коммерческого авто – это попытка завода предложить рынку в начале 90-х небольшую развозную машину.

Работники завода вспоминают, что ЗАЗ-968МП производился по стапельно-обходной технологии – у кузова ЗАЗ-968М отрезалась задняя часть кабины и за передними сиденьями приваривалась задняя стенка с окном. Чтобы не допустить чрезмерной потери жесткости кузова, верх грузового отсека усиливался путём приварки П-образной круглой трубы, а поверх стандартного пола по периметру грузового отсека приваривался угловой профиль, который в свою очередь служил основанием для грузового пола. По некоторым данным, всего было выпущено около 2500 пикапов ЗАЗ-968МП.

ЗАЗ-965С

Праворульный "горбатый" ЗАЗ-965 с литерным индексом С предназначался не для экспорта в страны с левосторонним движением, а для почтовой службы (С, вероятно, означало Связь). Чтобы единственный член экипажа почтового ЗАЗика, собирая или развозя корреспонденции по городу, не тратил время на обход машины возле каждого почтового ящика, его усадили направо: выходи, уважаемый, из-за руля прямо на тротуар. Понятно, что машина была модернизирована для грузоперевозок: на месте заднего сиденья стоял стальной бокс для писем и газет, а вместо стекла в задних боковых окнах монтировали металлические панели.

ЗАЗ-970

В 1962 году на ЗАЗе была создана целая линейка легких автомобилей, среди которых были цельнометаллический фургон, его пассажирская версия и бортовой пикап. Внешний вид всего семейства разрабатывали в заводском бюро архитектурного оформления автомобиля (понятия "дизайн-центр" тогда еще не существовало).

Автомобили комплектовались форсированным до 27 л.с. двигателем от ЗАЗ-965А, который располагался сзади и стандартной коробкой передач. Кроме того, автомобили унаследовали от ЗАЗ-966 независимую подвеску всех колес: переднюю торсионную на продольных рычагах и заднюю пружинную. Автомобили могли перевозить до 350 кг вещей с водителем и пассажиром. Заднемоторная компоновка 970-го семейства обусловила своеобразие доступа к грузу в кузовы фургона – грузовая дверь располагалась по обе стороны кузова. К сожалению, из-за дефицита производственных мощностей интересную модель в серию не запустили.