Справа, слева и по центру: украинские авто с необычным расположением руля

Вы думаете, расположение руля в машине зависит от того, по какой стороне дороги он должен будет ездить? В большинстве случаев да, но есть масса других примеров. Причем далеко за ними ходить не будем – все они касаются машин, причастных к украинскому автопрому.

"Привязка" руля к той или иной стороне в салоне – громоздкая в инженерном плане процедура. Ведь от места расположения "баранки" зависит конструкция моторной перегородки кузова (между салоном и двигателем), конструкция рулевого механизма, размещение основных элементов тормозной системы и педального узла, форма торпедо и конфигурация жгутов электропроводки. Потому далеко не каждая серийная модель имеет модификации для стран с обоими типами организации дорожного движения.

ЗАЗ-965С (1962 г.)

Праворульный “горбатый” ЗАЗ-965 с литерным индексом С предназначался не для экспорта в страны с левосторонним движением, а для почтовой службы (С, вероятно, означало Связь). Чтобы единственный член экипажа почтового ЗАЗика, собирая или развозя корреспонденции по городу, не тратил время на обход машины возле каждого почтового ящика, его усадили вправо: выходи, уважаемый, из-за руля прямо на тротуар. Понятно, что машина была модернизирована для грузоперевозок: на месте заднего сиденья стоял стальной бокс для писем и газет, а вместо стекол в задних боковых окнах монтировали металлические панели.

ТПК ЛуАЗ-967 (1968–1989 гг.)

Эта амфибия луцкого производства – уникальное транспортное средство, сущность которого зашифрована в его названии: ТПК – транспортер переднего края, то есть машина поля боя. Где сидеть водителю такого автомобиля, в принципе, неважно, но для рационального использования полезного пространства руль и единственное стационарное сиденье установили посередине. Благодаря чему по обе стороны водителя легко размещаются двое носилок с ранеными. Кстати, лежать во время движения мог и сам водитель – для лучшей маскировки на местности. После опускания лобового стекла, руля и спинки сиденья водитель ложился на живот и вел машину, выглядывая вперед через линию капота. К слову, по бокам от него людей можно было возить не только лежа, но и сидя: из палубы волшебным образом выдвигалось два мягких дерматиновых сиденья.

КрАЗ-256Б1-030 (1986 г.)

Это самосвал, спроектированный в Кременчуге всего за 18 суток по заказу ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Чтобы машина могла работать на территории с особо высоким уровнем радиации, кабину водителя сделали из стальных и свинцовых плит. Кабина – одноместная, потому что и так очень тяжелая – 3 тонны, и фактически это герметичная капсула с принудительным наддувом внутрь воздуха, очищенного от радиации в фильтро-вентиляционной установке. Руль в этой гермокабине есть, но он, как и другие органы управления, не имеет механической связи с колесами – все рычаги заменили пневматическими и гидравлическими сервоприводами, как на больших самолетах. Первым чернобыльским летом Кременчугский автозавод выпустил серию из восемнадцать таких самосвалов-ликвидаторов.

БАВ ДАЗ-485 (1949–1962 гг.)

Еще одна плавающая машина, штурвал которой вполне мог бы быть в каком-нибудь особом месте. Но нет, в рубке управления амфибии большой водительский штурвал расположен напротив левого сиденья – хотя вся рубка расположена высоко, на своего рода подиуме, как и положено ходовой рубке судна. Кстати, упомянутое сиденье сделано из лёгкого материала и в случае неприятностей правит за спасательный круг. Строго говоря, ДАЗ-485 является украинской машиной только по факту создания (ДАЗ – Днепропетровский автомобильный завод), в г. Днепре построили (и опробовали) только несколько первых экземпляров, а остальные из 2000 машин выпускали на других заводах (ЗИЛ, БАЗ). Этот плавающий грузовик, между прочим, обладал выдающимися характеристиками. ДАЗ хорошо и быстро (11 км/ч) плавал даже при волнах на море, перевозил 3 тонны груза по воде и суше, и благодаря трансмиссии 6х6 и централизованной системе регулирования давления в шинах отличался высокой проходимостью.

Если коротко

Тема "приобрел британку (японку) и переоборудовал в леворульную" когда-то была распространена в определенных кругах автомобилистов. Но в наше время, с нынешними ценами на авто и тарифами СТО, переносить руль как минимум нерентабельно – слишком хлопотно и дорого. И к счастью, такой необходимости сегодня нет, потому что рынок предлагает нам достаточное количество новых и подержанных автомобилей на любой вкус и кошелек – и при этом с "правильным" расположением руля. А если уж возникает экстренная необходимость ездить на чужеродной машине по украинским дорогам, опыт и двойная осторожность водителя помогают делать это безопасно.