От маленького магазина во французской провинции до сети гипермаркетов Leroy Merlin по всему миру

Месье Леруа унаследовал семейный магазинчик, но молодые супруги быстро поняли, что для успеха нужно больше. Они расширили ассортимент, добавив строительные материалы и мебель, и тем самым положили начало превращению обычного магазина в инновационный магазин.

В середине 60-х годов Leroy Merlin совершила революцию в ритейле, открыв первый во Франции магазин самообслуживания. Владельцы компании ввели совершенно новую в то время философию в торговле Do It Yourself (DIY), то есть "Сделай сам". Покупатели быстро оценили идею, что упрощало процесс покупок и привлекало новых клиентов.

Фото: супруги Адольфа Леруа и Розы Мерлен (пресс-служба Леруа Мерлен Украина)

Выход Leroy Merlin за пределы Франции

Конец 1980-х стал началом глобальной экспансии Leroy Merlin: компания открыла свой первый магазин в Испании, а вскоре приобрела бельгийскую сеть Bricoman. В 1990-х вышла на рынки Польши, Италии, Бразилии и других стран.

Успех обеспечивали гибкость работы и адаптация к особенностям каждого нового рынка. Leroy Merlin первой в своем сегменте предложила услуги доставки и сборки товаров, что сделало покупки еще более удобными для покупателей. В 2000-х компания значительно усилила свои позиции и вышла на рынки Китая, Южной Африки, Грузии и других стран. В этот период она ввела инновационные услуги – онлайн-продажи.

Фото: "Леруа Мерлен" во Франции, 1960-е (пресс-служба Леруа Мерлен Украина).

Leroy Merlin в Украине

На украинский рынок Leroy Merlin пришла в 2008 году. Первый магазин открылся в Киеве. Впоследствии в столице появились еще два строительных гипермаркета и один в Одессе. Компания планировала дальнейшее расширение, но устойчивое развитие было прервано полномасштабным вторжением.

Строительные гипермаркеты "Леруа Мерлен Украина" возобновили свою работу летом 2022 года. Осенью того же года компания основала благотворительный фонд Solidarity, помогающий украинцам с восстановлением и ремонтом жилья и социальной инфраструктуры. По состоянию на конец 2024 БФ Solidarity при поддержке компании "Леруа Мерлен" реализовал благотворительных проектов на сумму 200 млн грн.

Ответ на вызовы

"Леруа Мерлен Украина" адаптирует свою стратегию в соответствии с изменениями на рынке и потребностями потребителей. Сегодня компания предлагает строительные материалы, инструменты, сантехнику, электротовары, товары по ремонту и обустройству жилья от ведущих мировых и украинских производителей. Также в сети представлена широкая линейка собственных торговых марок. Компания делает основной упор на доступность товаров без компромиссов по качеству и придерживается бизнес-модели "низкие цены каждый день".

Leroy Merlin – это больше чем магазин. Это партнер по ремонту и строительству, который предлагает оптимальное соотношение цены и качества, развивает украинский рынок и поддерживает восстановление страны, сохраняя высокие стандарты обслуживания.