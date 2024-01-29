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От Львова до Луганска: ТОП-5 необычных авто, которые производились в Украине

Понедельник 29 января 2024 07:40
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От Львова до Луганска: ТОП-5 необычных авто, которые производились в Украине Фото: какие машины производили в Украине (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

История украинской промышленности имеет немало интересных автомобильных глав, которые, кстати, отнюдь не завершены. Но сегодня мы отобрали несколько малоизвестных и интересных моделей из далекого и недалекого прошлого – и поразились смелостью и глубиной инженерной мысли их конструкторов и технологов.

Про пять интересных автомобилей, производившихся когда-то на территории Украины, читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке публикации были использованы материалы издания “Автоцентр” и музея “Колеса истории” (г. Киев).

Сразу скажем, что для этого обзора отобрали авто в первую очередь малоизвестные, притом что среди более известных машин, возможно, были модели гораздо более интересные. Но у наших сегодняшних героев свои достоинства.

"Старт" (1963 – 1970 гг.)

Многие не верят, что этот просто космического вида микроавтобус начала 1960-х тиражировался в специфическом советском автопроме. Между тем, в то время интересных дизайнерских решений было достаточно и на нашей территории. В "Cтарте" показательно другое: его создали не на большом автозаводе, и не в столичном КБ, а на авторемонтной базе, в городе Северодонецк. Бусик имел кузов из революционного материала – стеклопластика, а спроектировали машину инженеры САРБ – Северодонецкой авторемонтной базы, там его и выпускали, используя узлы и агрегаты серийной "Волги" ГАЗ-21. Еще одно чудо – выпуск, хоть и небольшими партиями, происходил поочередно на четырех предприятиях: собственно САРБе (150 шт.), Луганском автосборочном заводе ЛАСЗ (20 шт.), Донецкой автобазе треста “Главдонбасстрой” (10 шт.) и на Коростенском машиностроительном заводе (70 шт.). На сегодняшний день в мире сохранилось несколько экземпляров "Старта", в том числе и в Украине.

От Львова до Луганска: ТОП-5 необычных авто, которые производились в Украине

Ford A (1929 г.)

А это нечто совсем противоположное – стандартный и супермассовый бюджетный Ford А. Который собирали мелкоузловым методом в Харькове – на специально созданном автосборочном заводе ХАСЗ. Проект с самого начала был обречен на короткую жизнь, но некий Укртремасс – Украинский государственный трест массового производства металлопродукции – пошел на организацию производства с надеждой на более широкие перспективы. К сожалению, с перспективами не сложилось: сборка "Фордов" из американских комплектов была временной мерой, на период, пока в Нижнем Новгороде ударными темпами возводился очередной "проект века" – полномасштабный завод ГАЗ. Который вскоре начал по "фордовским" чертежам производить машины под своим брендом - ГАЗ-А, ГАЗ-АА, ГАЗ-ААА и другие. Между прочим, комфортабельного закрытого кузова типа “Седан тудор”, как в Харькове, в Нижнем Новгороде не выпускали.

От Львова до Луганска: ТОП-5 необычных авто, которые производились в Украине

ЛАЗ-750/-751 (1950 – 1951 гг.)

Ошибается тот, кто считает, что электромобили стали флагом прогресса только в наши дни. Первые электромобили на территории Украины выпускали еще в середине прошлого века на заводе, который как раз начал именоваться ЛАЗом. Сначала это были шесть опытных экземпляров, двух моделей – три 0,5-тонных и три 1,5-тонных. Машины имели несущий каркас из особого алюминиевого сплава авиаль АВТ, по два электродвигателя с приводом на задние колеса и возможность изменять емкость батареи в зависимости от потребностей заказчика. В самой дешевой конфигурации реальный пробег (хитрого цикла WLTP тогда не существовало) пустой машины составлял 80 км, загруженной – 50 – 65 км. От обычной розетки 220 вольт машина полностью заряжалась за 4 – 6 часов, то есть хорошенько подзарядиться можно было даже во время загрузки-разгрузки.

Первая промышленная партия из 20 электрофургонов разошлась на тестовую эксплуатацию по крупнейшим почтамтам тогдашней большой страны. Результаты испытаний были положительными и после них машины отработали по 7 лет. Но из-за высокой цены на конвейер электробусики решили не ставить, тем более что у ЛАЗа тогда уже было достаточно другой работы.

От Львова до Луганска: ТОП-5 необычных авто, которые производились в Украине

Mercedes W211 (2002 г.)

Одна из достойных страниц украинского автопрома, хотя все детали нам сегодня не известны. В 2001 – 2002 годах СП "АвтоЗАЗ-Daewoo", владевшее в то время Запорожским автомобильным заводом, договорилось с тогдашней компанией DaimlerChrysler AG о крупноузловой сборке в Украине "Мерседеса" новейшей на то время модели Е-class W211 . Немцы провели аудит, подтвердили технологическую пригодность предприятия к такой работе. Сборочную линию построили и обкатали, в марте 2002-го официально приняли в строй. Планировалось, что будут выпускать в год по 200 штук Е-class и по 100 М-class, и машины должны быть на 10 % дешевле импортированных. Но потом следы "Мерседесов" Made in Ukraine теряются. Возможно, дело в том, что отечественный производитель не очень хотел афишировать перед клиентами место сборки уважаемых немецких седанов и кроссоверов. Правда, никаких следов скандалов по качеству украинских ”Мерседесов” в истории тоже не осталось, так что похоже, что это все таки была история с хепиендом.

От Львова до Луганска: ТОП-5 необычных авто, которые производились в Украине

КМЗ "Киев" (1960 – 1961 гг.)

Очень полезный и симпатичный грузовичок попробовал выпускать Киевский мотоциклетный завод. Используя свой 0,750-литровый "оппозитник" (26 л.с.) и детали шасси от "Запорожца", конструкторы КМЗ спроектировали грузовик и фургон грузоподъемностью 500 кг. Машинка имела переднее расположение двигателя, задний привод, двухместную кабину из алюминия (!) и скорость до 80 км/ч. Были изготовлены три бортовых машины и два фургона, все они прошли испытания. К сожалению, новая модель мотозавода не пошла в серийное производство, вероятно, не найдя поддержки государства, которое в ту пору единолично инвестировало во все новые производства. А собственными силами КМЗ потянуть столь новую продукцию не смог бы, поскольку едва мог справиться с модернизациями устаревшего уже к тому времени мотоцикла К-750 фактически довоенной конструкции.

От Львова до Луганска: ТОП-5 необычных авто, которые производились в Украине

Если коротко

Наша сегодняшняя подборка раритетов – отражение оборотной стороны любого автопрома: не общеизвестная массовая продукция, а попытки, проекты, опытные модели. Они – свидетельство активной жизни расположенных в Украине заводов и конструкторских бюро, и можно заметить, что их конструкторы и дизайнеры в целом были в тренде мировых тенденций того времени.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало о любимых машинах президентов США.

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