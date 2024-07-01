От Львова до Донецка: ТОП-5 самых интересных машин украинского автопрома

Шестидесятилетняя история автомобильного производства на территории Украины имеет в своих архивах немало достойных моделей. Вспомним сегодня не просто несколько самых интересных, а таких, о которых даже знатоки вспоминают нечасто.
О пятерке выпускаемых украинскими автозаводами малоизвестных машин читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы публикации изданий Autocentre, Коммерческие автомобили и материалы музея "Колеса Истории".
Модельные ряды расположенных на территории Украины автозаводов определялись спецификой каждого исторического периода. При том, как ни странно, даже в годы нерыночной экономики, конструкторы и технологи создавали разнообразные по классу и назначению автомобили. Наша небольшая подборка – тому свидетельство, при том, что мы не пытались искусственно разнообразить ее.
На улицах украинских городов этот микроавтобус казался пришельцем с других планет – столь смелым был его дизайн. Между тем, эта почти полностью стеклопластиковая машина интересна не только с технической точки зрения, но и по своему происхождению. Она родилась не на одном из автомобильных заводов, а на авторемонтной базе в небольшом городке Северодонецк в Донбассе. Новейшая по тем временам технология формирования изделий из стеклопластика была непростой, но вполне годилась для мелкосерийного производства. Техническая утварь "Старта" была от актуальной в то время ГАЗ-21 "Волга". После Северодонецкой авторембазы технологическое оборудование "Старта" передали на Луганский автосборочный завод, затем - на Донецкую автобазу "Главдонбасстрой", а после - на машиностроительный завод в Коростене. И всюду выпускали небольшие серии микроавтобуса, так что суммарный тираж "Старта" достиг 250 экземпляров. Несколько машин после реставрации сохранились до наших дней.
Одна из машин, по праву носит титул легендарной. Мощный вездеход по прозвищу "лаптежник" имеет колесную формулу 6х6 и объединяет немалую грузоподъемность в 7,5 тонн с феноменальной для такой массы проходимостью. Как и все КрАЗы, машина крепкая, выносливая и неприхотливая, что сделало ее популярной во многих странах мира. Автомобиль и сейчас находится на вооружении нескольких армий мира, именно там, где нет привычных путей, сервиса и цивилизации в общеупотребительном понимании. Относительно прозвища становится все понятно, когда посмотреть на его пухлые и широкие высокопрофильные шины. Между прочим, отчасти благодаря им "лаптежник" отличается высокими тяговыми свойствами на слабых почвах.
Это первая концептуальная модель Львовского автобусного завода, отражающая видение туристического автобуса десятиметрового класса. В том году было построено два образца "Украина-1" и "Украина-2", которые отличались внешним оформлением и оборудованием салона. Однако главным у них передовая техническая начинка: пневматическая подвеска, гидроусилитель руля, V-образный 180-сильный двигатель. Новая 5-ступенчатая коробка передач мало того была полностью синхронизирована, да еще руководствовалась через электропневматическую систему – то есть джойстиком. Крыша пассажирского салона была раздвижной, а еще в ней была система беспротяжного проветривания. Позади салона первого концепта был устроен гардероб и салон содержал 36 пассажиров. Версия "Украина-2" имела 28 кресел, но у нее был гардероб и туалет. Этот экземпляр не списали после испытаний, а передали авиационному конструкторскому бюро А.К. Антонова в Киеве, где много лет работал как служебный автобус.
Попытка Киевского мотозавода перейти от архаических мотоциклов с коляской на выпуск автомобилей грузоподъемностью до 500 кг. Подобный транспорт, компактный, маневренный и недорогой, пользуется спросом и теперь, а в то время был почти революционным. Оппозитный 0,750-литровый двигатель разгонял машинку до 80 км/ч. Мотор вместе с ним системой принудительного обдува двигателя поместился спереди, как и коробка передач. 13-дюймовые колеса от "Запорожца" обещали ходовую выносливость и достойную проходимость, а держалось все на жесткой лонжеронной раме. Для доводки конструкции и испытаний построили два фургона КМЗ-4 и три КМЗ-3 в варианте классического грузовика. Судьба их неизвестна, к сожалению, средств на запуск машин в серию выделено не было.
Армейский транспортер переднего края (отсюда и военное название ТПК) имеет удивительные внедорожные возможности, ведь у него независимая подвеска и трансмиссия 4х4 с ползучей передачей и блокировкой заднего дифференциала. А еще армейский "ЛуАЗик" может плавать, потому что это полноценная амфибия. Также его научили летать, но уже с помощью транспортных самолетов и парашютных систем. И в настоящее время в мире нет транспортных средств подобного компактного класса с таким набором возможностей. Дополнительная ценность амфибии ЛуАЗ-967 состоит в том, что она базируется на агрегатах массовой гражданской техники, в первую очередь "Запорожца" и "Волынянки". Об этом автомобиле мало знали в годы его выпуска, ведь его наличие в армии особо не афишировалось, а теперь ТПК есть чуть ли не в каждом автомобильном музее.
Судьба машин, о которых мы рассказали выше, сложилась по-разному. Не все стали знаменитыми, не все имели успех у публики, а некоторые прятали в темных боксах умышленно. Но не их в этом вина, ведь все эти модели были удачными с технической и маркетинговой точки зрения. А самое интересное, что почти все они сохранились до наших дней и их можно в оригинале увидеть в украинских и зарубежных музеях.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало об украинских мотоциклах, о которых вы никогда не слышали.