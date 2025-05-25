От легковых авто до троллейбусов: ТОП-5 машин с названием "Киев"

КМЗ-1 "Киев" (1959 г.)

Компактный грузовик с оригинальным дизайном создали инженеры Киевского мотозавода как альтернативу своим тяжелым мотоциклам типа К-750 и К-650. Мини-машинка КМЗ-1 отличалась нетипичными конструктивными решениями и была сугубо концептуальной разработкой.

Вся конструкция базировалась на хребтовой раме, а в центре внимания был квадратный в плане кузов. К нему спереди пристыковали двухместную кабину - не очень просторную, но удобную и уютную. Изготовлена она была из стеклопластика, передового композитного материала.

Под кузовом размещался двухцилиндровый оппозитный двигатель вместе с трансмиссией. Ведущими были задние 10-дюймовые колеса, подвешенные на пружинах. Такой "Киев" перевозил до 500 кг груза, развивая 60 км/ч, что вполне соответствовало задачам, для которых планировалась эта модель.

КМЗ-4 "Киев" (1961 г.)

Минивэн КМЗ-4 был ориентирован на серийное производство. Автомобиль оснащался оппозитным двигателем объемом 0,75 л с системой принудительного охлаждения воздухом. И мотор, и коробка передач располагались спереди, под капотом из стеклопластика.

Из этого же материала была удобная двухместная кабина, а грузовой отсек имел алюминиевую конструкцию. Основные системы и 13-дюймовые колеса позаимствовали у "Запорожца" ЗАЗ-965. Все механизмы и агрегаты были смонтированы на традиционной лонжеронной раме.

Автомобильчик имел грузоподъемность 500 кг и разгонялся до 80 км/ч. Несколько выпущенных экземпляров прошли первичные испытания, однако инвестиций для серийного производства не нашлось.

Троллейбус "Киев-4" (1963-1969 гг.)

Один из самых красивых троллейбусов своего времени. Киевский завод электротранспорта (КЗЭТ) под маркой "Киев" в 1960-70-е годы выпускал целую линейку однотипных машин, которые работали и в столице, и в других городах тогдашней большой страны.

"Киев-4" имел хоть и не очень большой, но удобный для пассажиров салон, а у водителя была отдельная закрытая кабина. Пассажирские сиденья были "персональные" - отдельные, а не диванного типа, в отделке салона широко применялся пластик.

Через широкие двери шириной 1,4 метра могли одновременно заходить и выходить два пассажира, что сокращало задержки на остановках. Именно "Киев-4" стал первым в мире троллейбусом, из которого образовывали так называемые троллейбусные поезда - сцепку из двух машин, которой управлял один водитель. Подобная схема широко использовалась во многих городах.

Автобус "Киев" (1958-1960 гг.)

Киевский авторемонтный завод №1 (КАРЗ-1) разработал и выпускал собственную модель небольшого автобуса, на которые в стране был большой дефицит. В основе был грузовик ГАЗ-51, поэтому автобус "Киев" имел рядный шестицилиндровый двигатель мощностью 70 л.с., четырехступенчатую коробку передач, а также мосты и подвеску от "газона".

Актуальным решением стала вагонная компоновка - мотор расположили внутри салона справа от водителя, и капот не выступал вперед. Салон мог вместить 22 пассажира.

Оригинальной на то время деталью стали окна на боковых скатах крыши - они улучшали освещение внутри и обеспечивали пассажирам лучший обзор. Однако такие люки в крыше и сегодня являются сложным конструкторским элементом, поэтому не все экземпляры автобуса "Киев" получили это решение.

Было собрано как минимум четыре автобуса "Киев", и все они имели отличия между собой. Машины работали в столице, в частности, в качестве экскурсионных.

Мотоцикл КМЗ К1-Б "Киевлянин"

Первой моделью Киевского мотозавода был "Киевлянин", или КМЗ К1-Б. Транспортное средство было создано по образцу популярного немецкого мотоцикла Wanderer 98 и также получило признание.

Мотоцикл имел переднее колесо с мягкой подвеской, мощную фару, спидометр и одометр. Двигатель выдавал 2,3 л.с. при объеме 98 куб. см, в коробке передач было всего две ступени. Приводная цепь соединяла двигатель с задним колесом, на котором была классическая велосипедная втулка Torpedo (аналог Sachs), с муфтой свободного хода и тормозом.

В то время не было удивительным, что легкий мотоцикл имел велосипедные педали - они тоже передавали движение к заднему колесу, но в первую очередь служили для запуска двигателя и торможения.



Коротко

Все транспортные средства, которые носили имя украинской столицы, на ее предприятиях и производились. Для тогдашнего авто-мотопрома было характерным использовать в названиях моделей определенные географические названия. Кроме того, что название Киев достаточно благозвучно само по себе, вдобавок в сознании общества оно было связано с положительным образом старинного города - южного, зеленого и гостеприимного. Соответственно, этот позитив переносился и на транспортные средства, названные этим именем.

При подготовке статьи были использованы материалы музея "Колеса Истории".