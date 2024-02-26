От непонимания к радости: особенности путешествий на электромобиле в Украине

На самом деле наши перемещения в течение тех нескольких недель не были такими уж далекими – в другой раз мы бы считали их рядовыми поездками. Но мы ездили не на обычных авто, а на электрических…

Очень часто тест-драйв электромобиля в редакции украинского СМИ выглядит так: журналист взял в тестовом парке заряженный электромобиль, покатался на нем несколько дней по Киеву и вернул импортеру с посаженным аккумулятором. Только самый ответственный коллега при пользовании машиной попытается подзарядить ее где-нибудь возле кафе или развлекательного центра, пока пьет кофе или просматривает с семьей новый фильм. Так всегда поступали и мы, и в принципе опытному автожурналисту этого достаточно, чтобы получить впечатление от новой модели и сравнить ее с другими.

Но на этот раз мы устроили электромобилям испытания по расширенной программе. Точнее, несмотря ни на что мы попытались эксплуатировать их так, словно это были обычные бензиновые или дизельные машины.

Электромобили против машин с ДВС

Так совпал редакционный график тест-драйвов, что в феврале несколько недель подряд мы ездили на разных машинах с электротягой. Сознательно не будем называть здесь марки и модели, поскольку считаем, что дело здесь отнюдь не в брендах. Тем более что, как говорят социологи, репрезентативная выборка у нас была более или менее справедлива: из этих двух машин одна представляла высокий, почти премиальный класс, а вторая – бюджетный сегмент электромобильного сообщества.

Специальных испытаний как таковых мы не организовывали, мы только устроили двум "электричкам" эксплуатацию в режиме типичного семейного автомобиля. Что предполагало как короткие городские поездки, так и дальние рейды – в нашем случае это было несколько маршрутов протяженностью 350 – 400 км. Сразу скажем, нюансов было много. Но часть из них объясняется тем, что мы были новичками в дальних путешествиях на электроприводе.

Зарядки для электромобилей

Сначала – о приятном. Сегодня электромобили позволяют водителю особо не думать о подзарядке в городских поездках – емкости батареи хватает на несколько дней. Хотя для полного комфорта нужно знать, что где-то тебя ждет стопроцентно надежное место зарядки – дома, или, например, у места работы.

Относительно подзарядки дома заметим, что для нынешних машин с их батареями емкостью более 60 кВт·ч самый дешевый вариант зарядки – без специальной станции, от розетки 220 вольт – требует не менее 10 часов "до полного". Чтобы ускорить процесс, нужно либо иметь дома мощную станцию, либо искать такую где-нибудь в городе или на трассе. Но здесь и начинаются все сложности.

Даже для самых современных электромобилей с заявленным пробегом 350 – 500 км более или менее длительная, более 200 – 300 км, поездка нуждается в планировании.

Нужно изучить карту зарядок по дороге. Зная свой пробег на одной заправке, нужно через интернет найти все зарядки на своем маршруте;

Скачать в телефон приложения всех сетей, станции которых вы встретите по дороге. Колонки, где можно зарядиться без приложения, редкость;

Иметь банковскую карточку с запасом денег на счете. Станций с наличным расчетом мы не видели;

Подготовить кабель для подключения машины к публичной станции. Наиболее универсальным будет Type 2 (Mennekes). В принципе это не обязательное условие, но наличие собственного кабеля повышает шанс зарядиться в маленьких населенных пунктах, где медленные станции часто не имеют кабеля. Однако одна из наших машин не была укомплектована кабелем, но мы благополучно путешествовали по ней.

На этот раз мы не ездили по большим популярным трассам типа Киев – Львов или Киев – Одесса. И тем не менее, проблем с наличием станций не было. Зарядки в Украине есть, ими покрыта сеть автодорог между областными центрами даже не самых популярных направлений. Но картина не безоблачная и нужно быть готовой к таким препятствиям:

Станция занята. Очень часто на электрозаправке всего одна колонка, на которой уже кто-то заряжается. И будет заряжаться еще полчаса-час (по крайней мере, такой срок ожидания по нашему опыту). Удобно, что приложение в смартфоне показывает, сколько еще остается пустого места в батарее подключенной машины. Но наличие других машин в очереди приложения не показывают;

Станция не начинает зарядку машины. Сначала вам, затем оператору горячей линии сети заправок (которому вы позвоните) придется предпринимать определенные действия – включать-выключать авто, заново вставлять кабель, перезагружать станцию, ждать полминуты-минуту. Подобных случаев у нас было несколько, но к чести операторов сетей – всегда нам, наконец, удавалось зарядиться;

Ваша машина не до конца поладила со станцией и принимает меньший ток, чем вы рассчитывали – например, 10 кВт вместо 20 кВт. То есть вам придется простоять у колонки больше времени, чем вы рассчитывали сначала;

То есть на маршруте очень желательно к каждой станции, где вы собираетесь заряжаться, иметь хотя бы одну запасную. Запас нужен на случай, что в первой точке у вас что-то не срастется. Возможно, нам не хватило мужества, но умудренные начальным опытом, в первой части длинных маршрутов мы не пропускали ни одной станции, даже самой медленной. Мы подзаряжались на них из опасения, что на следующих у нас ничего не получится. И только когда по показаниям борткомпьютера мы понимали, что доедем до финиша без подзарядки при любых условиях, мы чувствовали себя более свободно и прекращали поиск станций и экономию энергии.

На сколько хватает заряда электромобиля

Пробег на одной зарядке, указанный в технических характеристиках автомобиля, у нас отличался от реального, но не намного – в среднем около 10 %. Ведь паспортная цифра определяется по определенной стандартной методике WLTP, с которой реальные условия обычно не совпадают. Но при этом столь небольшую 10-процентную разницу мы удерживали благодаря аккуратной езде, помня о нескольких факторах, которые мгновенно изменяют дальнобойность электромобиля – причем как в сторону ее сокращения, так и в сторону продления.

Что влияет на пробег без подзарядки

Поскольку нынешние электромобили уже не столько машины, сколько гаджеты, все цифры по расходу энергии и работе батареи легко контролировать по ходу поездки. Соответствующие цифры отображаются на большом экране, помогая водителю корректировать движение энергии в батарею и обратно в режиме реального времени.

Сокращает пробег электромобиля:

Скорость выше 70 – 80 км/ч. Одна из наших машин имела предел экономичности примерно на низшей из указанных цифр, вторая – на высшей;

Динамичные ускорения. Особенно это было заметно у электромобиля с рывком 4,9 с до 100 км/ч. Собственно, машин с ДВС такая проблема тоже касается;

Холодная погода. Даже символический мороз –2оС вызвал заметное сокращение обещанного пробега – возможно из-за ухудшения отдачи холодной батареи, возможно, из-за работы “климата”;

Отопитель. На этот раз мы катались на электромобилях зимой, так что нам следовало ожидать сокращения пробега из-за работы отопителя салона. Удивительно, но в реальности мы этого не заметили, хотя всегда выставляли регулятор климат-контроля на +20°С. Видимо, оба электромобиля обещали нам остаток пробега уже с учетом работающей печки.

Увеличивает пробег электромобиля:

Использование режима движения Eco (там, где он есть). Да, в нем машина становится немного вялой, но – сугубо по электромобильным меркам. Конкуренты с ДВС под капотом подобной "вялости" могут только позавидовать;

Умелое пользование режимом рекуперации. Когда электромобиль катится накатом, он возвращает энергию в батарею. Если изучить заводскую инструкцию и натренироваться обращению с педалями, процент экономии можно сделать заметным.

Отрадно, что при всем сказанном борткомпьютеры умеют достаточно точно предусматривать остаток пробега, в том числе и учитывая темперамент водителя. Потому мы планировали свои путешествия не по паспортным данным, а по показаниям на экране автомобиля.

Если коротко

Уже лучше, но пока нет – да можно ответить на вопрос, может ли современный электромобиль полностью заменить авто с ДВС. И если в населенном пункте и в коротких пригородных вылазках на “батарейку” уже можно положиться, то междугородные поездки вызывают у экипажа массу осложнений. Для кого они нивелируются динамикой электромобилей, невиданной для бензиновых (дизельных) авто "семейного" ценового сегмента. А для кого-то все еще важны чувство уверенности в дальней дороге, которую дает полный бак бензина. Который можно пополнить за 5 минут чуть ли не на каждом углу.



