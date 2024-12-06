От гирлянд до верхушек. Стало известно, сколько стоит рождественско-новогодний декор в Харькове

В 2024 году цены на новогодний декор в Харькове выросли в среднем на 10-25% - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета в Telegram.
Цены на рождественско-новогодний декор проанализировали в Департаменте административных услуг и потребительского рынка Харьковского городского совета.
Отмечается, что цены на украшения зависят от:
В качестве примера привели цены на разные наборы праздничных шаров:
Цены на гирлянды - для внутреннего оформления - колеблются в пределах от 100 грн (20 ламп) до 1,6 тыс. грн (720 ламп).
Стоимость гирлянд из искусственной хвои - в зависимости от оформления и длины - составляет от 250 грн (1 м) до 900 грн (2,5 м).
Верхушки для елки могут стоить от 85 грн до 300 грн за штуку.
Бусы - от 50 грн до 270 грн за штуку.
Декоративные фигурки (гномы, ангелы, олени, Санты и т.п.) - от 80 грн до 2 тыс. грн за штуку.
Публикация Харьковского городского совета (скриншот: t.me/citykharkivua)
Напомним, ранее мы рассказывали, сколько могут стоить "живые" елки в этом году.
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