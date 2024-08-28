От фронта до тыла. С какими вызовами столкнется Украина осенью и к чему стоит готовиться

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Операция "Курск", ситуация на Востоке и ждать ли новых прорывов на фронте

Наступательная операция Вооруженных сил Украины в Курской области продолжается три недели. За это время они продвинулись на десятки километров, взяли под контроль почти 1300 кв. километров российской территории и сотню населенных пунктов в четырех районах.

С середины августа действует военная комендатура в Судже во главе с генералом Эдуардом Москалевым. Планов на аннексию нет и, по словам президента Владимира Зеленского, цель - создать буферную зону и обезопасить приграничье.

Насколько затянется Курская операция, неизвестно. Здесь все зависит от планов Генерального штаба и Ставки верховного главнокомандующего. Нынешний прорыв по факту показал, что у России нет неисчерпаемых резервов и на то, чтобы собраться с силами, нужно время. Буферная зона будет расширяться, уверен руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Идет борьба, чтобы западнее расшириться в Глушковском районе. И соответственно растянуть ее еще на 30-40 км. Если эта зона будет, то это надолго. Думаю, (операция, – ред.) может продлиться до конца года", – рассказал он РБК-Украина.

Буферная зона в Курской области (карта understandingwar.org)

Наступление имеет и другую цель - оттянуть российские войска с Востока. В первую очередь с Покровского и Торецкого направлений. Источники издания в военно-политическом руководстве сообщили, что Владимир Путин дал указание выбить ВСУ из Курской области до 1 октября. Но не снимая войска с ключевых участков. Некоторые подразделения уже переброшены, а давление на Донбассе только усиливается.

Все потому, что Покровск и Торецк - очень важные цели для россиян и они не будут их разменивать, объясняет сооснователь DeepState Роман Погорелый. "Если даже снимут какую-то бригаду оттуда, никто этого не почувствует… Они почти подошли к Покровску, заходят в Торецк и будут додавливать. Хочу верить в Силы обороны, но с такими темпами очень быстро все упадет", – рассказал он.

В ближайшие недели Украина будет держать оборону на подходах к линии Мирноград - Покровск. По словам Мусиенко, здесь ожидается, пожалуй, финальная битва осени-2024. "Покровск и Торецк. Остальное, думаю, не осилят. Судя по тому, какие несут потери, нужна пауза. Активная фаза может быть где-то до октября", – прогнозирует собеседник.

Россияне приближаются к Покровску, Мирнограду и уже заходят в Торецк (карта deepstatemap.live)

Часть российских "Z-блогеров" полагает, что маневр с Курском может стать отвлекающим перед главным ударом. И в России ждут прорыв в Запорожской области через Васильевку с выходом к атомной станции в Энергодаре и на Токмак. Направление стратегическое, работать на нем логично, чтобы разрезать вражескую группировку. Но вопрос, есть ли чем работать.

"Я бы не исключал возможных прорывов осенью. Фронт в динамике, сейчас у нас наступление в Курской области и оборона на Востоке. Но ситуация постоянно меняется, я бы не исключал, как только появится момент, Украина им воспользуется. Точечные операции могут быть до конца года. Более масштабная – весной-летом 2025-го", – говорит Мусиенко. Что касается направления на Юг, по его словам, "этот вариант не самый вероятный, могут быть другие".

Украина в августе получила первую партию истребителей F-16. Сейчас самолеты задействованы в режиме противовоздушной обороны, поэтому эффекта на поле боя нет. Хотя при должном количестве на конкретном участке не исключено, что штучные фронтовые операции проводиться будут, считает авиаэксперт Константин Криволап. Но вряд ли это станет рутиной уже осенью или до конца года.

К истребителям поставили не только ракеты "воздух-воздух" для боев в небе, но и противорадиолокационные, а также управляемые авиабомбы, обращает внимание эксперт, руководитель Института менеджмента и стратегий Богдан Долинце. "Исходя из этого можно говорить, что рано или поздно F-16 начнут выполнять задачи по уничтожению наземных целей. Нет смысла накапливать эти боеприпасы, не используя их в том числе с F-16. Поэтому (удары по наземным целям, – ред.) это вопрос времени", – рассказал он.

По его словам, применение F-16 зависит от мастерства пилотов и того, будут ли безопасные зоны для работы. "И одни из первых задач, скорее всего, мы увидим именно в Крыму, потому что последние несколько месяцев вражеская ПВО там регулярно подавлялась", – добавил Долинце.

Новые налоги, повышение цен и курс доллара. Чего ждать осенью

По всей видимости осенью стоит готовиться к росту цен. В том числе из-за запланированного повышения налогов. Кабинет министров подал изменения в бюджет для военных расходов на +500 млрд гривен. Четверть суммы – почти 139 млрд – хотят обеспечить за счет пересмотра военного сбора и акцизов.

Правительственная редакция предлагала сборы в 1% от дохода юридических лиц; 5% для ФОП I, II и IV групп; 1% для ФОП III группы; 5% на банковские металлы и 30% на ювелирные изделия; по 5% на продажу недвижимости и тарифы мобильной связи; 15% от покупки автомобиля. Кроме того, идет речь об акцизе на воду и снижении беспошлинного порога для посылок до нуля (для заказов на зарубежных интернет-магазинах).

Налоговые инициативы ожидаемо вызвали дискуссии. В комментарии РБК-Украина первый замглавы финансового комитета Рады Ярослав Железняк заявил, что в проект буду вноситься изменения, а также спрогнозировал, что какие-то нормы или большинство норм заработают с 1 октября.

На этой неделе стало известно, как именно изменится законопроект. Остается повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%; ставка военного сбора для ФОП I и II групп устанавливается в размере 10% от минимально зарплаты; для ФОП III группы - ставка 1%. Также остаются ежемесячные авансовые взносы для АЗС.

В то же время появился налог на прибыль для банков в размере 50% на 2024 год, повышается ставка налога на прибыль для финансовых компаний до 25% и вводятся ежемесячные отчеты по налогу на доходы физлиц. Согласованная редакция не предусматривает повышение НДС, налог в 1% на прибыль с оборота бизнеса и военный сбор на предметы роскоши.

Ожидается, что профильный комитет рассмотри ее завтра, а первое чтение может состояться на следующей пленарной неделе с 3 по 5 сентября.

Согласно прогнозу Нацбанка, в течение следующих месяцев инфляция ускорится, но будет оставаться умеренной. Как отмечает доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников, цены вырастут в том числе из-за летних отключений света, когда бизнес работал на дорогом электричестве от генераторов, испытывал проблемы с доставкой и хранением продукции.

"Все это приводит к тому, что увеличивается стоимость всех элементов и соответственно растет цена. Что касается сентября и последующих месяцев, то там будет рост инфляции, особенно если Верховная Рада примет увеличение налогов. Это же касается акцизов на горючее, акцизов на табак, перспектив того, что увеличатся акцизы на сладкие газированные напитки", – рассказал он РБК-Украина.

Осенью ожидается рост цен, в том числе на продукты питания (фото Виталий Носач/РБК-Украины)

Цены на продукты питания начнут расти с конца сентября и на это есть несколько причин, отмечает аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка. Во-первых, рост цен на горючее приведет к большим затратам на логистику, а с наступлением холодов это же горючее будет использоваться в генераторах, что поднимет себестоимость продукции.

Во-вторых, прогнозируется рост цен на сырье для перерабатывающих предприятий. Например, закупочные цены на молоко уже поднялись по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 30%. Похожая ситуация с зерновыми культурами, которые в среднем подорожали на 20-30%.

Ставки акциза на бензин, дизель и автомобильный газ повысятся с 1 сентября. Ожидается, что до конца года топливо в среднем подорожает на 9%. При этом директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн не уверен, что цены на дизель и бензин вырастут существенно - в последнее время падают закупочные цены. В случае с сжиженным газом акциз поднимут сразу в несколько раз. "Но даже несмотря на повышение цены сжиженный газ сохранит свою эффективность по отношению к бензину", – полагает он.

На валютном рынке ситуация к началу осени будет оставаться в рамках августовских трендов. На 1 сентября официальный курс застынет в пределах 41,4-41,6 грн/доллар, а девальвация гривны по сравнению с курсовыми показателями месячной давности составит 1,4%, говорит начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Национальный банк в ответе на запрос РБК-Украина подчеркнул, что будет сохранять активное присутствие на межбанке, чтобы компенсировать дефицит валюты и обезопасить курсовую динамику от резких движений. Другими словами, колебание гривны будет умеренным, а курс и дальше продолжат контролировать продажей валюты.

Замдиректора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса подчеркивает, что НБУ не даст курсу резко повышаться.

"Не будет 45 гривен за доллар, потому что НБУ очень осторожно к этому относится. Сейчас начала разгоняться инфляция и девальвационные ожидания. Сейчас НБУ не может позволить себе значительное движение. Нет никакого курса на девальвацию. У нас очень умеренные колебания курса. Можем ли мы до конца года дойти до 42 гривен? Конечно, можем, но это все равно колебания в пределах 1-2%, и больших колебаний не будет", – объяснил он.

Высоких темпов обесценивания гривны не ждет и глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваварищук. "Мы лишь незначительно пересматриваем наш прогноз курса в конце года до 42,6 гривен за доллар по сравнению с предыдущим прогнозом 42,3 гривен за доллар", – добавил он.

Два месяца без графиков? Наиболее вероятный сценарий в энергетике

Под конец лета ситуация в энергетике, казалось, стабилизировалась. После периода без отключений света на прошлой неделе были три дня с графиками. Базовый прогноз строился на том, что сентябрь и октябрь могут пройти либо без отключений, либо в одну-две очереди в вечерние часы.

Что касается ноября, то с началом отопительного сезона потребление вырастет, и графики вернутся в любом случае. Поскольку люди начнут использовать отопительные приборы, заработают теплокоммунэнерго, сократится световой день, и солнечная генерация не будет генерировать столько, сколько летом.

Директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии РБК-Украина отмечал, что при температуре ниже нуля могут вводиться графики на три-четыре очереди, то есть по 12-16 часов без света. "К сожалению, без отключений никак не обойтись. Слишком большой дефицит генерации и мы не успеваем восстановиться", – добавил он.

Однако крупнейшая за время полномасштабной войны атака на энергетические объекты 26 августа внесла коррективы. В понедельник в большинстве регионов были аварийные и превентивные отключения. Вчера в первой половине дня перешли к жестким графикам на три-четыре очереди, к вечеру часть областей снова была с аварийными отключениями.

Всей полнотой картины последствий, вероятно, до сих пор никто не располагает, считает директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко. И Министерство энергетики, и "Укрэнерго" собирают и анализируют информацию.

По его оценкам, особенно пострадали системы передачи и распределения электроэнергии, и теперь ее сложно передавать с правобережья Украины, где находится большинство электростанций, на левый берег. "Есть подозрение, что поражены, повреждены или разрушены выходные трансформаторные подстанции с крупных электростанций. И насколько быстро удастся восстановить объекты, пока трудно сказать", – отметил он.

Из-за российской атаки 26 августа украинцы живут в режиме жестких графиков отключения света (фото Getty Images)

По его мнению, жесткие графики могут сохраниться до выходных, хотя не исключено, что с каждым днем отключения будут менее продолжительными. И уже с начала сентября сократятся ощутимо. Конечно, при условии, что не будет новых массированных ударов.

Что касается первых двух осенних месяцев, прогнозы ухудшились. Сейчас вносятся коррективы в восстановительные работы и программы подготовки к осенне-зимнему периоду. "Скорее всего, в сентябре будут графики почасовых отключений. Надеюсь, где-то к середине месяца они ослабнут и будут минимизированы. Относительно октября - не знаю, сказать сложно", - добавил Омельченко.

Подробнее читайте в материале "Корректировка планов. Как долго продлятся жесткие отключения света в Украине".

Следующий отопительный сезон, как и прошлый, Украина пройдет на газе собственной добычи. До 1 ноября нужно накопить 13,2 млрд кубометров и, как заверяют в "Нафтогазе", судя по тому, что темпы добычи выросли на 7%, на необходимую цифру выйдут. Рябцев не видит угроз, связанных с возможной нехваткой газа. "Его достаточно. Даже с учетом возможного роста потребления на новых газотурбинных и газокомпрессорных установок для генерации электроэнергии", – подчеркивает собеседник.

Тем не менее некоторые угрозы, связанные с зимним периодом, есть. Касаются они больших городов и многоэтажных домов.

"Потому что там в большинстве на вход подается только холодная вода и электрическая энергия. А опыт июня-июля показал, что насосы компрессорных станций водоканалов не справляются с работой при отсутствии электрической энергии более 4 часов. Вода не подается на верхние этажи. И риск связан не столько с подачей воды – это можно решить, сделав запасы, - сколько с канализационными сетями", – добавил он.

Когда пройдет второй Саммит мира, чего ждать и будет ли на нем Россия

Второй Глобальный саммит мира должен пройти еще в 2024 году. По крайней мере об этом говорит президент Владимир Зеленский. Раньше западные медиа называли срок до выборов президента США (пройдут 5 ноября), но сейчас понятно, что это вряд ли получится.

Как заявил глава ОП Андрей Ермак, саммит пройдет после наработки совместного мирного плана из 10 пунктов украинской формулы. В одном из интервью президент говорил, что план подготовят до конца ноября. Однако до сих пор неизвестно даже то, какая страна примет встречу. Шансов успеть все меньше, тем более, что организация события такого уровня требует времени.

Если саммит пройдет до конца 2024-года, это будет большим достижением, отмечает глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Говорю осторожно. Если и состоится, то точно не до выборов в США. То есть это конец ноября или начало декабря. Если не удастся провести до середины декабря, то только следующий год", – считает политолог, уточняя, что с середины декабря стартует период рождественских каникул, а начало января будет насыщено другими саммитами.

Второй Саммит мира должен пройти до конца года, но с подготовкой вряд ли успеют (фото flickr.com eda_dfae)

Для наработки плана должны пройти три встречи на уровне рабочих подгрупп. Первая – по энергетической безопасности – состоялась в онлайн-формате в минувшую пятницу. Конференции в Турции и Канаде посвятят продовольственной безопасности и обмену пленными. После чего Украина надеется выйти на саммит с готовым планом и согласовать его "всем миром".

Участники встречи в Швейцарии настаивают, чтобы Россия была представлена на втором саммите. По словам Ермака, это вполне возможно и представителю РФ действительно хотели бы передать план. Хотя это не означает начало мирных переговоров. Важно отметить, что Москва еще до наступления ВСУ в Курской области отказывалась от участия, а теперь постоянно говорит о невозможности любых переговоров.

Саммиты мира – неприемлемая история для России. Потому что они ломают российскую стратегию переговорного процесса. Россияне расценивают их как чужую площадку, на которой будут призывать частично согласиться на украинские условия. Таким образом, с высокой вероятностью Россия проигнорирует и второй саммит. "Единственное возможное исключение, если Китай решит поучаствовать и убедит Россию, что она тоже должна это сделать", – подчеркивает Фесенко.

Еще один момент в том, что саммит – это не про переговоры. Он лишь может заложить фундамент для мирного процесса. Реальные переговоры не ведутся публично в присутствии десятков стран. Как пишет The Washington Post, на август в Катаре также планировалась тайная встреча с представителями Украины и РФ, чтобы достичь сделки о взаимном отказе бить по энергетическим объектам.

"Это была попытка начать неформальные переговоры. В принципе, что-то похожее могло бы случиться и на втором саммите мира. Обсуждаются предложения, как двигать мирный процесс, потом они передаются России, а Россия обсуждает их, не участвуя в саммите. Или пытаться договориться, где, когда и как начать переговоры. Но все это идеальный сценарий", – объясняет политолог.

На реальные мирные переговоры надеяться рано. Ситуация на фронте и геополитическая обстановка не сложились в конфигурацию, позволяющую завершить войну справедливым миром. Россия не готова обсуждать мир и говорит на языке ультиматумов. Что вынуждает Украину действовать ассиметрично и переворачивать "шахматную доску" операцией в Курской области.

"Я убежден, чтобы начались какие-то переговоры, нужно, во-первых, чтобы завершились выборы в США, потому что россияне хотят договариваться с американцами. Во-вторых, нужно, чтобы стабилизировалась военная ситуация. Потому что пока у России есть определенное преимущество, будет ожидание, что войну получится выиграть. Как только ситуация на фронте стабилизируется и появится понимание, что ни одна из сторон войну не выигрывает, договариваться придется", – резюмировал Фесенко.

При подготовке текста использовались: заявления украинских официальных лиц, публикации западных медиа, эксклюзивные комментарии военных, финансовых и политических экспертов для РБК-Украина.