От Евромайдана до итальянской тюрьмы. Где сейчас военный Виталий Маркив

Виталий Маркив: история мужества, борьбы за правду и справедливость

Виталий Маркив - это имя, которое стало символом несгибаемости, патриотизма и борьбы за справедливость. Его история - это не только пример стойкости отдельного человека, но и иллюстрация сложных международных отношений, которые формируются на фоне войны в Украине. От ареста и заключения до триумфального оправдания - путь Виталия стал важным уроком для украинского общества и всего мира.

Фото: МВС Украины

Военный путь и арест

Виталий Маркив родился в Тернополе, но значительную часть своей жизни провел в Италии, куда переехал вместе с семьей в юном возрасте. В 2013 году, когда начались события Евромайдана, он вернулся в Украину, чтобы поддержать демократические изменения. В 2014 году Маркив добровольно вступил в ряды Национальной гвардии Украины, где принимал участие в боевых действиях на Донбассе.

В июне 2017 года Виталий Маркив приехал в Италию, чтобы навестить свою семью. Во время прибытия в аэропорт Болоньи его задержали итальянские правоохранительные органы. Это стало неожиданностью как для него самого, так и для его родственников, так как до этого не было никаких официальных сообщений о возбуждении уголовного дела против него.

Маркива обвинили в причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли и российского переводчика и правозащитника Андрея Миронова, которые погибли в мае 2014 года вблизи Славянска в Донецкой области. По версии итальянских следователей, Маркив якобы координировал минометный обстрел, который привел к их смерти. Журналисты находились в зоне боевых действий, фиксируя последствия конфликта, и попали под обстрел, когда находились в так называемой "серой зоне" - между украинскими позициями и территориями, контролируемыми пророссийскими силами.

Что произошло в мае 2014 года

Андреа Роккелли и Андрей Миронов находились в районе села Андреевка неподалеку от Славянска, где в то время шли активные боевые действия. Журналисты прибыли на территорию на автомобиле такси вместе с французским фотографом Вильямом Рогелоном, который был ранен, но остался живым.

Фото: Специалисты проводят акустические, баллистические и топографические исследования в то же время года и на тех же локациях, где разворачивались события (МВС Украины)

По словам Рогелона, группа пыталась укрыться в кювете, когда начался обстрел. Журналист указал, что обстрел велся с позиций украинской армии. Однако это утверждение вызвало много сомнений, так как на тот момент район был в зоне активных боевых действий, и установить точное место источника обстрела было практически невозможно.

Версия следствия в Италии

Итальянские следователи настаивали, что Виталий Маркив, который в 2014 году находился на позиции на горе Карачун возле Славянска, был причастен к координации обстрела, в результате которого погибли журналисты.

Доказательств прямой причастности Маркива к обстрелу не было. Он занимал позицию на расстоянии более 1,5 километра от места события, и его подразделение не располагало минометами, которые могли бы нанести такие удары.

Роль российской пропаганды в деле Виталия Маркива

В деле Виталия Маркива важную роль сыграла российская пропаганда, которая активно влияла на формирование общественного мнения в Италии и других странах. Во время судебного процесса итальянские прокуроры использовали аргументы, которые часто были схожи с нарративами, распространяемыми российскими СМИ. Например, украинскую армию изображали как хаотичную и некомпетентную, а самого Маркива - как часть "незаконных" сил, действовавших в конфликте. Российские пропагандистские каналы постоянно представляли ситуацию в Украине как "гражданскую войну" и изображали страну как такую, что была "управляемой нацистами".

В итальянских СМИ также была попытка связать использование украинцами националистических символов с неонацистскими движениями. Это ухудшило восприятие Маркива как солдата и указало на усиление влияния российской пропаганды в странах Европы.

Обвинения и первый приговор

Несмотря на очевидные противоречия в доказательствах, суд первой инстанции в городе Павия в 2019 году признал Маркива виновным. Ему назначили 24 года заключения. Судья аргументировал это тем, что Маркив, будучи военнослужащим, должен был осознавать риски, которые несли действия украинской армии для гражданских лиц в зоне боевых действий.

Фото: МВС Украины

Этот приговор вызвал значительное возмущение в Украине и среди международного сообщества. Украинские официальные лица назвали процесс предвзятым и политически мотивированным, подчеркивая, что расследование имело многочисленные пробелы.

Критика и расследование

После приговора многочисленные организации и журналисты начали независимые расследования, которые выявили:

Отсутствие достоверных доказательств. Не было ни одного свидетельства, подтверждающего, что Маркив координировал обстрел или имел доступ к минометам.

Не было ни одного свидетельства, подтверждающего, что Маркив координировал обстрел или имел доступ к минометам. Сложный боевой контекст. В мае 2014 года Славянск был под контролем пророссийских боевиков, а украинские силы только обороняли свои позиции. Вероятность того, что обстрел мог быть организован другой стороной конфликта, была проигнорирована итальянским следствием.

В мае 2014 года Славянск был под контролем пророссийских боевиков, а украинские силы только обороняли свои позиции. Вероятность того, что обстрел мог быть организован другой стороной конфликта, была проигнорирована итальянским следствием. Сомнительные мотивы. Некоторые эксперты увидели в деле Маркива попытку дискредитации украинской армии на международном уровне.

Эти факты стали ключевыми аргументами защиты во время апелляционного процесса.

Суд и первый приговор

В июле 2019 года суд города Павия приговорил Виталия к 24 годам заключения. Этот приговор вызвал значительное возмущение в Украине, так как обвинения основывались на косвенных доказательствах и противоречивых свидетельствах. Прокуроры утверждали, что Маркив координировал артиллерийский обстрел, хотя он находился на расстоянии более километра от места происшествия и не имел доступа к управлению артиллерией.

Украинское общество, СМИ, правозащитники и правительство расценили этот приговор как политически мотивированный, подчеркивая непрофессионализм расследования.

Фото: МВС Украины

Борьба за справедливость

Дело Виталия Маркива стало предметом международного внимания. Его защита активно работала над доказательством его невиновности, привлекая к делу ведущих юристов, журналистов и военных экспертов. Украинская сторона подчеркивала, что обвинения основаны на неверном трактовании фактов и не учитывают военный контекст, в котором находилась Украина в 2014 году.

Значительную роль в борьбе за справедливость сыграли независимые расследования журналистов. В частности, было доказано, что позиция, на которой находился Маркив, была технически неспособна осуществлять обстрелы такого типа.

"Мы просим обратиться к коллегам в Италии с призывом к справедливому всестороннему рассмотрению этого дела в апелляции и к прекращению давления итальянских медиа на суд, чтобы решение было объективным и наш воин, защищавший Украину, не получал несправедливого наказания", - отметил тогдашний заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Фото: МВС Украины

Оправдание и возвращение домой

В ноябре 2020 года апелляционный суд Милана полностью оправдал Виталия Маркива, признав его непричастность к инкриминируемому преступлению. Судьи постановили, что обвинения были необоснованными, а расследование дела - предвзятым.

Фото: МВС Украины

Виталия встретили в аэропорту, как национального героя, который выдержал все испытания и доказал свою невиновность.

Арсен Аваков, комментируя решение апелляционного суда Милана, отметил, что Виталий Маркив провел в заключении три года и четыре месяца из-за несправедливых обвинений, которые, по его мнению, были провокацией, дорого обошедшейся Украине. Он подчеркнул, что эта ситуация забрала три года жизни украинского солдата.

Аваков выразил радость по поводу того, что аргументы защиты были услышаны, и что суд принял правильное решение, поскольку суд первой инстанции игнорировал очевидные факты - в частности, что Маркив не мог быть причастен к обстрелу. Он также отметил, что обвинения основывались только на показаниях французского журналиста, которые не были приняты в других судебных системах, и выразил удовлетворение тем, что в Италии существует настоящая система правосудия.

"Я рад системе правосудия Италии, это действительно родина демократии.", - сказал бывший министр внутренних дел Украины (с 2014 по 2021 год) Арсен Аваков.

Жизнь после оправдания

После своего возвращения в Украину Виталий Маркив продолжил службу в бригаде "Буревий" Национальной гвардии Украины, поддерживая свои военные обязанности и служа примером мужества и стойкости для своих соратников и всего общества. Он также активно участвует в общественной жизни.

Маркив часто встречается с молодежью, делая акцент на важности защиты Родины и гражданских прав, а также делится своей личной историей, которая стала примером борьбы с несправедливостью. Он организует лекции и семинары, посвященные патриотическому воспитанию, и активно участвует в мероприятиях, направленных на повышение правовой грамотности и правозащитной активности.

Кроме того, Виталий стал героем документального фильма "Последний солдат", который был снят для того, чтобы рассказать о его борьбе за невиновность, а также о политическом контексте и влиянии российских СМИ на судебное разбирательство в Италии. В фильме подробно показывается, как процесс Маркива стал символом более широкой борьбы за справедливость и правду.

Фото: Instagram Виталия Маркива (markiv_vitalii_official)

Виталий также стал активным участником различных благотворительных мероприятий, особенно тех, которые направлены на помощь ветеранам, пострадавшим в ходе войны на Донбассе, и улучшение условий для военных семей.