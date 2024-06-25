От двигателей к подвеске: ТОП-5 опций, которые могут сделать машину хуже

Желание автопроизводителей сделать машину более удобной для потребителя понятно – так же как и желание заработать на ней побольше денег. Но с другой стороны, когда автомобиль стареет, некоторые "богатые" настройки могут сделать его непригодным к использованию.
О нескольких опциях, которых следует избегать при покупке подержанного автомобиля, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы публикации изданий Motor, Autocentre и Autobild.
То, что автомобиль уже давно не просто тележка с колесами и мотором, объяснять не надо: наличие массы сложных усовершенствований на борту нормально для современного транспорта. Не нормально то, что большая доля сложных систем имеет ресурс только на первые несколько лет. И пока потребительский рынок не придумал, как на это отреагировать, рядовому владельцу приходится учитывать наличие сверхсложных систем и решений в выбираемой им машине. Чтобы отказаться от них или определенным образом скорректировать семейный бюджет.
Есть модели, которые давно нельзя выбрать из классической АКП – гидромеханической коробкой, выносливой и долговечной. Здесь и там предлагаются преселективные трансмиссии-работы, так называемые автоматы "с двумя сцеплениями", известные под фирменными названиями DSG, Powershift, S-tronic, DCT и т.д. Эти очень сложные агрегаты работают эффективно и нравятся водителям. Но очень часто имеют слабые места, из-за чего периодически нуждаются в ремонте – очень недешевом. Причем, к сожалению, при покупке подержанной машины предварительная диагностика мало что даст: даже если сейчас коробка ведет себя нормально, ресурс некоторых ее версий настолько ограничен, что она все равно "кончится" во время вашего владения.
Коробки-вариаторы CVT все чаще заменяют собой классические "автоматы". Современные бесступенчатые трансмиссии, пока они молоды, работают почти безупречно – комфортно, эффективно с возможностями имитации переключения передач. Но все это длится недолго, ведь известно множество примеров, когда уже за 50 – 60 тысяч километров агрегат нуждался в ремонте. Но и 150 тысяч километров у самых лучших японских моделей – тоже позорный показатель для серьезного автомобиля. В среднем нынешние CVT служат порядка 100 тысяч км, но это при условии бережливого обращения с трансмиссией.
Уменьшение рабочего объема двигателей до 1,0 – 0,9 л и количества цилиндров до 3–2-х – еще одна мощная тенденция у многих ведущих автопроизводителей. Меньший двигатель, нашпигованный высокими технологиями, отдает ту же мощность, что и большой. Но при этом работает большинство времени с полной отдачей, из-за чего быстро вырабатывает свой ресурс. Вдобавок для таких дешевых турбомоторчиков производитель часто не предусматривает возможности капитального ремонта, то есть он получается фактически одноразовым. Для некоторых классов авто и для некоторых групп пользователей это вполне приемлемо, но остальным автомобилистам таких моторов следует присматриваться очень внимательно.
Пневматические и гидропневматические элементы в подвеске дают пользователям несколько удобств: плавный ход, достойную управляемость, удержание постоянного уровня кузова над дорогой, возможность поднять машину перед штурмом бордюров и бездорожье. Но система сложная, имеет в себе несколько высокоточных узлов, а главное, что ее резиновые подушки (баллоны) любят преждевременно терять герметичность – в первую очередь из-за банального протирания дыр. Это довольно дорогие детали, от которых большинство владельцев пожилых машин рады было бы отказаться.
Когда из легкого дюралюминиевого сплава выполняют кузов спортивного купе, это можно как-то принять. Но в последнее время из крылатого металла делают и компактные кроссоверы, и массивные внедорожники. Иногда из алюминия делают отдельные детали – капот, дверь, крылья. Свою функцию такой облегченный кузов выполняет без замечаний, но в случае малейшего ДТП владельца ждут большие сложности: ремонтировать такие авто берутся только самые квалифицированные мастера, и такой ремонт становится в немалые суммы.
Не стоит обижаться на то, что производители и продавцы новых автомобилей думают только о первых владельцах – последние и платят больше. А владельцам пожилых машин нужно просто быть более вдумчивыми при покупке. Или выбрать другую стратегию: покупая подержанную машину с подобными опциями, понимать, что к ее ценнику сразу следует добавлять сумму на ремонт или замену тех опций, которые уже отработали свое.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как не навредить автомобилю, когда нужно оставить его на солнце.