Израильская система ПРО Arrow 3 - это супероружие. И Украине нереально его получить

Израильскую систему заатмосферного перехвата Arrow 3 можно назвать супероружием, недаром на него уже куча экспортных заказов. Комплекс разрабатывался совместно с американцами, и США на сегодня вложили в него более 4 млрд долларов. Они ищут, с кем совместно разрабатывать наиболее дорогостоящие системы. Как европейские страны, которые в свое время дошли до того, что боевые самолеты из-за заоблачной стоимости лучше разрабатывать вместе и создали концерны типа Eurofighter и так далее.

Сейчас Германия готова приобрести Arrow 3, начало развертывания было запланировано на 2025 год. Польша, Румыния и скандинавские страны также зондируют ситуацию. Конечно, если бы не российско-украинская война, никто бы не выбрасывал такие деньги - цена на батарею начинается где-то с 2,2 млрд долларов. Европейские страны рассматривают эту ПРО для борьбы с российскими "Кинжалами" и "Искандерами".

Если у вас есть Arrow 3, то вы прикрываете от баллистических ракет территорию в радиусе 100 км. Например, тот же Patriot прикрывает всего на 20-25 км. То есть возможностей гораздо больше, а стоимость всего лишь в два раза выше. Arrow 3 интереснее еще и тем, что он более современный и на его обслуживание нужно меньше людей, чем на Patriot. Из аналогов по характеристикам есть американский THAAD, но он слишком дорогой и привязан к американской спутниковой системе. Европе нужно что-то более автономное.

Patriot способен перехватывать баллистические ракеты на высоте примерно 30 км, а Arrow 3 - на высоте более 100 км. Согласно международной классификации, это уже заатмосферная высота, все что выше - это уже космос. Собственно, чтобы не сбивать над собой ядерные ракеты, Израиль решил делать это в космосе, откуда радиоактивные осадки не смогут выпасть на его территорию.

Это комплекс, включающий от 4 пусковых установок, радиолокатор наведения, станцию управления, разведывательную радиостанцию. Задача - работа исключительно по баллистике. Встречаются заявления о его возможностях как противоспутникового оружия, но это эффективно лишь против спутников на низкой орбите. Ракета двухступенчатая со специальным ударным модулем. Производитель говорит о кинетическом способе уничтожения, то есть в результате прямого попадания в цель. На высоте в 100 км есть шанс сбить ракету еще на восходящей траектории.

Конечно, такое оружие пригодилось бы и Украине. Но перспектива получения нереальна: таких денег нет ни у Украины, ни у союзников, чтобы за раз выложить более 2 млрд долларов. Да и у самого Израиля пока всего одна батарея, а разговоры о развертывании в Германии больше о перспективе. Если Arrow 3 покажет высокую эффективность, он пойдет в серию, а пока это штучное изделие.