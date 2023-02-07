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От чего зависит право на назначение субсидии: разъяснение ПФУ

Фото: субсидии в Украине могут получить малообеспеченные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Субсидия - это адресная помощь, оказываемая на погашение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Назначается она, если доходы жителей домохозяйства, проживающих в жилом помещении, не позволяют самостоятельно платить за ЖКУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Обязательный процент платежа каждой семьи зависит от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Вычисляют его в расчете на одного человека. Определяется такой платеж индивидуально по единой формуле: среднемесячный доход домохозяйства в расчете на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, затем полученный результат делится на 2 и умножается на 15%. Это базовая норма платы за услуги.

"Такой подход обеспечивает принцип социальной справедливости - чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше процент обязательного платежа за жилищно-коммунальные услуги и, соответственно, больший размер субсидии", - говорится в сообщении.

Формула, согласно которой определяется обязательный платеж, определена постановлением Кабинета министров от 27.07.1998 № 1156 "О новом размере расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретении сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива в случае предоставления жилищной субсидии".

Социальная норма жилья и социальные нормативы, в рамках которых государство предоставляет субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, установлены постановлением Кабинета Министров Украины от 06.08.2014 № 409 "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания".

Напомним, в январе 2023 года льготы на оплату ЖКУ и жилищные субсидии получали 2 млн 659,1 тысячи человек.

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