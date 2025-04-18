Грозит ли Сумам и Харькову новое российское наступление: анализ эксперта

"Враг предпринимает все усилия для того, чтобы разбить украинский плацдарм, выбросить украинский контингент из Курской области. Но пока безуспешно", - отметил Нарожный.

Эксперт пояснил, что пока украинский плацдарм на Курщине существует, говорить о возможности широкомасштабного наступления на Сумскую и Харьковскую области нереально.

Также он обратил внимание на интенсивность боевых действий, отметив, что сейчас враг осуществляет около 150-160 боестолкновений в сутки, сбрасывает 120-140 авиационных бомб и проводит 5-7 тысяч артобстрелов.

"Маловероятно, что они смогут увеличить этот темп, даже с переброской резервов", - сказал эксперт.

Он добавил, что исторический максимум составлял примерно 190 боестолкновений, и такая интенсивность держалась всего несколько дней.

По его словам, сейчас мы находимся в начале весенне-летней кампании. Эксперт считает маловероятным внезапное наступление с нового направления, ведь противник уже очертил возможные направления - это Сумщина и Харьковщина. Однако он подчеркнул, что "не надо ожидать, что там будет какой-то быстрый прорыв фронта", поскольку РФ не имеет достаточно резервов и ресурсов для такого наступления.

Также он отметил, что россияне давят с Лиманского направления на Купянск, где имеют некоторые тактические успехи. Это, по словам эксперта, попытка захода в тыл защитников Харьковщины.

Относительно Сумщины, он отметил: "Надо понимать, что такое Сумщина. Сумщина - это леса". По его словам, враг зашел в село Новенькое и пытается там закрепиться. За ним - Басовка, отделенная от Юнаковки рекой, которую придется форсировать.

"Это всегда огромные проблемы. А дальше - огромный лес на пути к Сумам. И этот лес станет огромной природной крепостью", - сказал эксперт.

Он добавил, что сейчас россияне даже не могут дойти до Юнаковки, а на других участках Сумской области бои не начаты. В то же время на севере Сумщины ведутся артиллерийские обстрелы по Глухову и другим городам, однако сухопутной операции враг не начал.

"60 тысяч - это относительно небольшое количество. Они на Покровском направлении имеют более 100 тысяч. И мы эти 100 тысяч успешно отбиваем. Они таким количеством бойцов ничего сделать не могут", - подытожил эксперт, добавив, что и на Запорожском направлении вражеская группировка (30-40 тысяч человек) также не способна достичь целей.