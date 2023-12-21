От чего зависит курс доллара и каким он будет в ближайшее время: прогноз до конца года

"Такая ситуация сохранится и в перспективе следующих недель", - сказал он.

По его словам, ситуацию на рынке будет формировать межбанк, на котором действует режим "управляемой гибкости" с вмешательством регулятора для сбалансирования спроса и предложения, когда для этого возникает необходимость.

"Сейчас разница между курсами межбанка и наличного рынка не превышает 50-60 копеек, однако мы предполагаем, что в последующие недели возможно "движение" к дальнейшему сближению курсов (т.е. межкурсовая разница будет сокращаться и не исключено, что в последние дни года она будет почти нулевой)", - сказал он.

Лесовой прогнозирует, что колебания находятся в ожидаемых пределах: до конца текущей недели (до 24 декабря) курсовой коридор на наличном рынке ожидается на уровне 36,8-37,8 грн/доллар и 39-41 грн/евро. Что касается текущих изменений и разницы между курсом покупки и продажи на наличном рынке, то они в среднем не превышают 0,3 грн.

Эксперт ожидает, что в последнюю неделю года ситуация на валютном рынке может быть такой:

1) Валютные изменения на межбанке будут происходить в пределах 37-37,75 грн/доллар и 39-40,5 грн/евро;

2) Разница между курсами покупки и продажи на межбанке будет минимальной – до 0,1 грн;

3) Текущие колебания на межбанке будут до 0,2 грн;

4) На наличном рынке пределы курсовых изменений будут на уровне 37-38 грн/доллар и 39-41 грн/евро;

5) Между курсами покупки и продажи валюты, как на межбанке, так и на наличном рынке, не превысит 0,2 грн.

"Итак, в течение следующей недели рынок будет жить в условиях частых, но несущественных курсовых изменений, ситуация на наличном рынке будет зависеть от курсов межбанка и объемов валютных интервенций регулятора, направленных на удовлетворение спроса. Межкурсовая разница будет сокращаться в дальнейшем и не исключено, что в конце года она будет почти "на нуле", - констатировал Лесовой.