От чего зависит курс доллара и каким он будет в ближайшее время: прогноз до конца года

Наличный валютный рынок в Украине почти полностью зависит от межбанка. Межбанковский курс является основой для курсообразования с добавлением незначительной комиссии финучреждений.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.
"Такая ситуация сохранится и в перспективе следующих недель", - сказал он.
По его словам, ситуацию на рынке будет формировать межбанк, на котором действует режим "управляемой гибкости" с вмешательством регулятора для сбалансирования спроса и предложения, когда для этого возникает необходимость.
"Сейчас разница между курсами межбанка и наличного рынка не превышает 50-60 копеек, однако мы предполагаем, что в последующие недели возможно "движение" к дальнейшему сближению курсов (т.е. межкурсовая разница будет сокращаться и не исключено, что в последние дни года она будет почти нулевой)", - сказал он.
Лесовой прогнозирует, что колебания находятся в ожидаемых пределах: до конца текущей недели (до 24 декабря) курсовой коридор на наличном рынке ожидается на уровне 36,8-37,8 грн/доллар и 39-41 грн/евро. Что касается текущих изменений и разницы между курсом покупки и продажи на наличном рынке, то они в среднем не превышают 0,3 грн.
Эксперт ожидает, что в последнюю неделю года ситуация на валютном рынке может быть такой:
"Итак, в течение следующей недели рынок будет жить в условиях частых, но несущественных курсовых изменений, ситуация на наличном рынке будет зависеть от курсов межбанка и объемов валютных интервенций регулятора, направленных на удовлетворение спроса. Межкурсовая разница будет сокращаться в дальнейшем и не исключено, что в конце года она будет почти "на нуле", - констатировал Лесовой.
Напомним, курс доллара на межбанке за последнюю неделю вырос примерно на 60 копеек до 37,60 гривен. На наличном рынке курс повысился до 38,20 гривен. Курс двигаются синхронно, а разница сохраняется.