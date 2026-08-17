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От Буковеля до Верховины: сколько стоит арендовать дом в Карпатах в конце лета

12:19 17.08.2026 Пн
3 мин
На одном популярном курорте цены за год упали в три раза
aimg Татьяна Веремеева
От Буковеля до Верховины: сколько стоит арендовать дом в Карпатах в конце лета Фото: Аренда домов в Карпатах (Getty Images)
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К концу лета Карпаты традиционно остаются популярным направлением для коротких поездок. В то же время, цены на посуточную аренду домов в разных туристических локациях могут отличаться в несколько раз, а за год в большинстве из них стоимость изменилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX.

Главное:

  • Самые дорогие курорты Лидерами по стоимости посуточной аренды домов остаются Буковель и Татаров.
  • Средний ценовой сегмент: В Славском, Микуличине, Косово и Пилипце жилье стоит в среднем 3 000 гривен в сутки.
  • Где отдохнуть: Самой дешевой оказалась Верховина - медианная цена составляет всего 750 гривен в сутки. Также доступны варианты в Ворохте и Воловце.
  • Аномальный скачок цен: На Драгобрате и Воловце аренда за год взлетела более чем вдвое.
  • Рост с 2022 года: По сравнению с 2022 годом жилье в Яремче, Ворохте и Микуличине подорожало примерно на 67%.

Где дороже всего арендовать дом

Самым дорогим среди проанализированных направлений остается Буковель (Поляница). Медианная стоимость посуточной аренды дома составляет 4 000 гривен - столько же, как и год назад.

Почти столько же стоит жилье в Татарове - 3 925 гривен в сутки. За год цена выросла примерно на 5%.

По 3 000 гривен в сутки в среднем стоит аренда дома в Славском, Микуличине, Косово и Пилипце. В то же время динамика в этих локациях разная:

  • в Славском цена за год выросла на 20%;
  • в Микуличине - на 20%;
  • в Косово - на 50%;
  • в Пилипце - снизилась на 14%.

Где можно отдохнуть дешевле

На Драгобрате медианная цена аренды дома составляет 2 800 гривен в сутки. Год назад она была всего 900 гривен.

Столько же стоит аренда в Сколе - около 2 800 гривен, что на 22% больше, чем в прошлом.

У Яремче дом можно арендовать в среднем за 2 500 гривен в сутки - на 25% дороже, чем год назад.

Еще доступнее Ворохта и Воловец, где медианная стоимость составляет около 2 000 гривен в сутки. В Ворохте цена за год выросла на 10%, а в Воловце - более чем вдвое: в прошлом году медиа стоимость составила 900 гривен.

Самым дешевым среди проанализированных направлений оказалась Верховина - медианная цена составляет 750 гривен в сутки. Год назад она была значительно выше - 2 500 гривен.

В OLX отмечают, что столь существенная разница может быть связана с изменением количества и структуры предложений. В частности, появление на платформе большего количества бюджетных вариантов может отразиться на медианной стоимости.

Как изменились цены с 2022 года

Если сравнить нынешние цены с показателями 2022 года, в некоторых популярных карпатских локациях аренда домов заметно подорожала.

В Яремче медианная стоимость выросла с 1 500 до 2 500 гривен в сутки.

В Ворохте - с 1 200 до 2 000 гривен, а в Микуличине - с 1 800 до 3 000 гривен.

Таким образом, в каждой из этих трех локаций за период с 2022 года медианная стоимость аренды выросла примерно на 67%.

В целом у большинства проанализированных туристических локаций Карпат аренда домов за последний год подорожала. В то же время, цены зависят не только от популярности курорта, но и от количества и типа доступных предложений, поэтому даже в соседних населенных пунктах динамика может существенно отличаться.

Ранее РБК-Украина рассказывало о пяти малолюдных горных селах Карпат, куда можно поехать за тишиной, природой и аутентичной атмосферой. Среди них - Дземброня, Кривополье, Криворовня, Яворник и Быстрец. Мы писали, чем особенна каждая деревня и какой отдых она может предложить тем, кто хочет избежать популярных туристических мест типа Яремче или Буковеля.

Отметим, в Карпатах есть замки, о которых не знают даже опытные путешественники.

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