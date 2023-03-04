От Великобритании был прорывной момент с танками. Сейчас это происходит с истребителями, - посол

Процесс передачи Украине современных танков также двинулся с места благодаря позиции Британии. Аналогичный процесс происходит сейчас с истребителями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко в интервью "Радио свобода".
"Я думаю, что когда Британия говорит о том, что мы можем получить только в мирное время - это, до определенного уровня, попытка быть откровенными в общении и, более того, (усилия, - ред.) не пугать сильно союзников. То есть пытаться , как Великобритания это часто делает в НАТО, способствовать формированию консенсуса", - сказал Пристайко.
Он пояснил, что для работы такой сложной техники, как истребители, Украине необходимы подготовленные пилоты и техники, требующие взаимодействия многих союзников по НАТО.
Посол напомнил, что процесс передачи Украине современных танков также сдвинулся с места благодаря позиции Великобритании.
"Так же было, кстати, с танками - это был прорывной момент, когда было необходимо сдвинуть нежелание всех других союзников. И, если вы помните, несмотря на то, что объявление было сделано, именно официальное подтверждение премьер-министром (Риши Сунаком, - ред.) забрало почти неделю - для того, чтобы он официально это повторил", – напомнил Пристайко.
Он выразил мнение, что аналогичный процесс, как и с танками, происходит сейчас с истребителями.
"В это время британцы пытались убедить всех других союзников, что есть два варианта: либо Великобритания идет сама с этим объявлением и пробивает эту брешь, в которую должны зайти все остальные, либо все вместе, как один фронт, как НАТО, сделаем этот очень важный В этот раз Британия была успешна. Я думаю, тот же процесс происходит сейчас с истребителями", - подчеркнул посол.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина получит западные истребители.
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