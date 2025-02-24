От БПЛА до собственных ракет: как Brave1 способствует развитию украинского defence tech

Технологии – наше преимущество и асимметричный ответ на действия врага. И сейчас наша задача – искать новые геймченджеры, чтобы еще больше усилить армию.

Мы запустили Brave1 в апреле 2023 года, чтобы объединить производителей, ученых, военных, инвесторов и создать фасттрек доставки дронов на фронт. В целом кластер справился с этой миссией, и уже сейчас на платформе зарегистрировано более 3 400 разработок от 1 500 производителей. Недавно мы проводили стратегическую сессию с Brave1, где определили обновленную миссию кластера – победить в войне благодаря инновационным технологическим решениям. Это то, на чем мы сосредоточимся в ближайшее время.

Когда смотрим, что уже сделано в направлении defence tech, то видим два основных фактора, которые стали геймченджерами войны. Первый – открытие рынков. Когда разработчики имеют возможность развиваться и зарабатывать, появляется здоровая конкуренция и новые продукты. Второй – геймификация войны. Мы получаем качественные данные, видим эффективность и лидерство подразделений, процессы становятся прозрачными. Поэтому далее – об изменениях, которые уже произошли, и приоритетах в развитии технологий на ближайшее время.

Открытие рынков

Наша команда зашла в сферу defence tech как полисимейкер. Мы создали координационный штаб при Кабмине, собрали всех производителей, чтобы понять, какие основные блокеры и как нужно изменить правила игры, чтобы открыть рынок. В целом приняли более 30 революционных постановлений, которые убрали бюрократию, лишние разрешения, а также позволили разработчику зарабатывать.

Благодаря этому мы сначала открыли рынок дронов, затем масштабировали опыт на рынок РЭБ, роботов, боеприпасов и ракет. Мы увидели: все, чему в Украине дают свободу, начинает летать.

БпЛА

За время полномасштабной войны в Украине буквально с нуля развился рынок defence tech. И начался он с дронов. Уже сейчас в Украине работает более 500 компаний, которые занимаются производством дронов, более 240 разработок кодифицированы. За почти три года в Украине появились дроны, которых не существовало раньше. Среди топрозработок – морские дроны как отдельный жанр, дроны на оптоволокне, украинский мавик, большие ударные коптеры и тому подобное. Defence tech-кластер Brave1 не только оказывает экспертную поддержку и помогает разработчикам с кодификацией, но и выдает гранты на развитие. Только на дроны выдано 106 грантов на сумму 156,3 млн грн.





Что дальше? Сейчас нам нужно искать новые инновации, которые помогут противостоять врагу. Среди них - дроны с технологией ИИ, рои дронов, беспилотники с различными типами наведения - лазером, на РЭБ, БпЛА для сбивания шахедов, развитие Линии дронов - инициативы, которую недавно представил президент.

РЭБ

С направлением РЭБ мы прошли тот же путь, что и с дронами: открытие рынка, упрощение бюрократии, создание конкуренции между производителями и системные государственные контракты. Когда Brave1 начал работу в этом направлении, в Украине было около десяти решений РЭБ. Сейчас же более 140 компаний занимаются их производством. Brave1 уже выдал 19 грантов на 22,8 млн грн компаниям.

Один из важнейших результатов - украинские производители создали так называемый окопный РЭБ - ближнего радиуса действия. До полномасштабной войны Украина не имела ни одной разработки в этом направлении. И сейчас важность средств РЭБ только возрастает.

Что дальше? Кроме поиска инноваций, важно создать систему управления РЭБом. Поэтому в дальнейшем мы сосредоточимся на развитии украинского РЭБа для защиты неба - гражданских, критической инфраструктуры и фронта.

НРК

Роботы - также один из геймченджеров технологической войны. Мы активно работали над созданием соответствующих процедур, упрощением нормативки и поддержкой разработчиков и производителей. Как результат - открытый рынок НРК. Сейчас более 200 компаний работают над производством роботов, а более 40 разработок кодифицированы по стандартам НАТО. Уже проведена первая успешная роботизированная миссия. Спецоперацию провела бригада Хартия на харьковском направлении в начале декабря. Это еще раз доказывает, что воевать должны роботы, а не люди. И это вполне реальная цель.





Что дальше? Следующая цель - 100% логистических задач на фронте должны выполнять роботы. Для этого государство должно закупать больше разработок и доставлять их на фронт, а также обеспечить 100% потребности армии в НРК, полностью убрать человека из логистических и инженерных миссий, все выполнять роботизированными системами.

Боеприпасы

Мы также упростили порядок производства боеприпасов для беспилотников на снаряды всех типов, увеличили маржинальность для производителей до 25%. Это позволило производителям зарабатывать и реинвестировать в развитие и масштабирование. На сегодня уже более 40 производителей занимаются боеприпасами. На рынке - уже более 170 типов боеприпасов, и за год изготовлено и поставлено 2,5+ млн украинских боеприпасов Силам безопасности и обороны.

Что дальше? Развитие рынка взрывчатых веществ и порохов; разработка специализированных боеприпасов и боевых частей, таких как ракеты, КАБ, специальные стрелковые патроны, БЧ к дипстрайкам, артиллерийские выстрелы, а также создание управляемых минных полей из украинских боеприпасов и ПО.

Ракеты

Ракетная программа - это наш фокус и приоритет сейчас. Мы активно работаем в этом направлении. В прошлом году Brave1 выдал первые гранты на ракеты. Деталей не можем раскрывать, но уже работаем над собственными ракетами и есть первые результаты. Сейчас более 19 компаний работают над разработкой украинских ракет.

Что дальше? Еще больше грантов, еще больше испытаний, еще больше ракет всех видов. Будут авиационные и переносные зенитные ракеты. И самое главное: эти ракеты будут беспощадно поражать вражеские объекты, пока недосягаемые для дронов, и защищать наше небо.





Геймификация войны

Следующий геймченджер - геймификация войны. Один из таких кейсов - бонусная система распределения дронов.

Это система мотивации для подразделений Сил безопасности и обороны, которая позволяет накапливать баллы за поражение вражеских целей. Чем больше целей уничтожают наши военные, тем больше дронов получают за эти результаты. Мы запустили программу в августе 2024 года. Эту идею лично поддержал президент и сделал все для реализации проекта.

Геймификация дает прозрачность и создает конкуренцию. Благодаря этому мы понимаем эффективность подразделений, получаем правильные данные - и можно распространять этот опыт на других. А еще мы понимаем реальную потребность военных в дронах, какие БпЛА работают и востребованы на фронте. Ведь подразделения самостоятельно определяют, что именно им нужно и для каких военных миссий.

По состоянию на январь к бонусной системе уже присоединилось 391 подразделение. В августе их было всего 95. Также возросло количество поражений: 55 тысяч в январе, 5 тысяч в августе. Количество выросло в 10 раз.





Сейчас у нас есть большой план по развитию программы и постепенно его интегрируем, чтобы не нарушить динамику. В частности, в программу уже добавлено поражение артиллерии - с 1 января артиллерийские подразделения, использующие созданную артиллерию калибров 152 мм и 155 мм, начали присоединяться к программе, а подразделения теперь могут заказывать не только БпЛА, но и средства радиоэлектронной борьбы.

Нам нужно постоянно искать новые технологические геймченджеры, которые меняют ход войны. Поэтому сейчас ищем в команду Brave1 лидера, который возглавит разработку и внедрение технологий, - Head of Defense Tech Task Force. Сейчас каждый, кто делает прорывные вещи и чувствует силы изменить ход войны, должен использовать их на полную. Поэтому ждем ваши CV.