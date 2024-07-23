От бейсбола до баскетбола. За кого болеет Харрис и как по-спортивному согрешила

Вице-президент США родилась и выросла в калифорнийском Окленде. В 12 лет она с семьей переехала в Монреаль. Впрочем, это не помешало политику остаться фанаткой команд залива Сан-Франциско. К тройке таких относятся бейсбольные "Джайентс", американофутбольные "Форти Найнерс" и баскетбольный "Голден Стэйт".

Вернулась в Калифорнию Харрис в студенческие годы. Тогда же, очевидно, возродилось ее предпочтение к местным спортивным командам. Дальнейший же карьерный путь – от окружного прокурора Сан-Франциско до сенатора штата – лишь подпитывал фанатскую любовь к упомянутым коллективам.

В 2019 году внимательные и немного невоспитанные болельщики бросились на Харрис с упреками в симпатии к бейсбольным "Доджерс". Более того, тогда еще кандидатка от Демократической партии совершила едва ли не самый большой спортивный грех – одела кепку команды из Лос-Анджелеса, остающейся самым принципиальным оппонентом "Джайентс". Пришлось пресс-секретарю политика Кирстен Аллен объяснить одному из изданий, что Харрис одолжила бейсболку у мужа Дугласа Эмхоффа (фаната "Доджерс"), поскольку банально забыла головной убор дома.

"Мое сердце достаточно велико, чтобы гордиться "Доджерс", когда они играют с некалифорнийской командой, но я поддерживаю "Джайентс". Однако, мой муж – фанат "Доджерс", поэтому в семье имеем определенную справедливость. К счастью, одна из команд играла ужасно, когда другая была на подъеме", – попыталась оправдаться она.

Кстати, в начале отношений с юристом вице-президент США проявила мнимый интерес к многократным чемпионам НБА "Лейкерс". Совместный друг Эмхоффа и Харрис устроил им свидание вслепую, а в первом сообщении для знакомства будущий избранник политика вспомнил о посещении матча "озерников".

"Я отписала, чтобы поздороваться и спланировать встречу на следующий день. Дальше я немного смущенно написала "Вперед, "Лейкерс", хотя я на самом деле остаюсь фанаткой "Уорриорз" , – вспомнила вице-президент в мемуарах.

С "Голден Стэйтом" связано несколько публичных упоминаний от Харрис. В частности, она несколько раз упоминала в соцсетях о посещении домашних матчей "Уорриорз" в Сан-Франциско во время работы генеральным прокурором Калифорнии. А в сезоне 2015/16 отдельным твитом отметила рекордное количество побед Стефа Карри и компании в регулярном чемпионате (73 поединка).

В случае избрания на пост президента США у Харрис появятся и новые спортивные "обязанности". Она вряд ли будет гоняться за рекордами Эйзенхауэра в гольфе, но получит возможность принимать в Белом доме чемпионов НБА, обладателей Кубка Стэнли либо олимпийских чемпионов. Да и опровергнуть поговорку обо всех "подающих как девочки" демократах на старте бейсбольной Мировой серии может попробовать...