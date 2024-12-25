От Бех-Романчук до Мудрика: топ-7 самых громких провалов в украинском спорте в 2024 году

Большие надежды в этом году были связаны, прежде всего, с главными стартами сезона - Олимпиадой в Париже и футбольным Евро-2024. Поэтому, главные события в нашем рейтинге - именно с этих соревнований. Но не только.

Фото: Марина Бех-Романчук (instagram.com/marynabekh)

7. Марина Бех-Романчук - три года и два заступа

Одна из самых популярных спортсменок Украины, которая с похвальной регулярностью "зажигает интернет", могла отметиться в Париже и спортивным достижением. После Игр в Токио в 2021 году она сменила дисциплину - перешла из прыжков в длину в тройной. И вроде все шло хорошо. "Серебро" чемпионата мира и "золото" Европейских игр в 2023-м давали надежду на олимпийскую медаль. Но два заступа в финале перечеркнули все. Неутешительный итог - лишь 11-е место.

Фото: Дарья Билодид (instagram.com/dariabilodid7)

6. Дарья Билодид - наказание за пассивность

Еще одна спортивная звезда Инстаграма. После "бронзы" на Олимпиаде в Токио сменила весовую категорию: с 48 кг перешла в 57. В этом весе накануне Парижа получила "золото" на чемпионате Европы. Однако на Играх все закончилось очень быстро. Во втором круге соревнований Билодид уступила сопернице из Японии: судьи дисквалифицировали украинку, сделав ей три предупреждения за пассивность.

Фото: Руслан Ротань (УАФ)

5. Олимпийская сборная по футболу - команда, на которую всем наплевать

Здесь дело не столько о спортивном результате (хотя и он не порадовал), сколько об отношении к команде. Какая была радость, когда летом 2023-го украинские футболисты впервые в истории получили право играть на Олимпиаде. И как все обернулось, когда дошло до реальных дел.

УАФ и пальцем не пошевелила, чтобы привлечь в команду легионеров (имели право играть, в частности, Мудрик, Трубин, Забарный). А отечественные клубы - отказывались отпускать своих игроков (Судаков, Бражко, Ванат и другие). В итоге Руслану Ротаню пришлось не выбирать, а собирать игроков в заявку, а на Олимпиаде выступать без должной подготовки. Неудивительно, что команда не вышла из группы.

Фото: Матч Румыния - Украина на Евро-2024 (Getty Images)

4. Сборная Украины на Евро-2024 - провал "золотого поколения"

Сколько надежд было накануне турнира. Ведь в Германию ехала "сильнейшая сборная Украины в истории". Все рухнуло уже после первой игры. Позорное поражение от Румынии (0:3) перечеркнуло надежды. И хотя потом была героическая победа над Словакией (2:1) и нулевая ничья с бельгийцами, это не спасло "сине-желтых" от общего провала. Заняв последнее место в группе, "золотое поколение" бесславно завершило турнир.

Фото: "Динамо" в Лиге Европы (ФК "Динамо")

3. Футбольные клубы в еврокубках - ускоренное падение

Все началось со снятия одного из пяти представителей Украины. СК "Днепр-1" сначала заявился в Лигу конференций, а затем самоликвидировался. Тем не менее УЕФА, считая коэффициент, делит и без того скудные достижения Украины на пять. Затем "Полесье" с "Кривбассом" провалили квалификацию. Причем криворожане не сумели пробиться в два турнира.

И, в конце концов, "Динамо" и "Шахтер" в основных этапах, мягко говоря, не впечатляют. Особенно киевляне, ставшие единственной командой в Лиге Европы, уступившей во всех шести осенних поединках. Как результат, в таблице коэффициентов Украина уже скатилась на 23-е место. И, судя по всему, это еще не конец.

Фото: Илья Ковтун (Getty Images)

2. Илья Ковтун - дело о хорватском паспорте

21-летний гимнаст, получивший "серебро" на Олимпиаде в Париже, мог быть одним из героев спортивного года. Однако с подачи своего тренера Ирины Горбачевой стал фигурантом скандала национального масштаба. Тандем специалиста и подопечного нацелился на получение хорватского гражданства, чтобы в будущем выступать на международных соревнованиях под флагом этой страны. Сам Ковтун по большей части молчит, а Горбачева, похоже, прибегает к откровенному шантажу. Дело еще не закончено. Но как бы там ни было, осадок, бесспорно, останется.

Фото: Михаил Мудрик (instagram.com/mmudryk10)

1. Михаил Мудрик - мельдониевая вишенка на торте

Завершился 2024 год совсем неприятной новостью. Один из самых перспективных украинских футболистов, представитель легендарного английского "Челси" провалил допинг-тест. В анализах нашли мельдоний - вещество, на употреблении которого поймали не одного спортсмена из стран бывшего СССР. Пробу взяли после одного из матчей сборной Украины. Теперь, если вина будет доказана, "Челси" может судиться с УАФ, требовать компенсацию у самого футболиста. А Мудрик рискует остаться вне футбола на долгие четыре года.