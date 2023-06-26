ua ru
Пн, 26 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На Закарпатье мать планировала продать младенца за 25 тысяч долларов в Словакию

Новина українською →
Понедельник 26 июня 2023 18:18
На Закарпатье мать планировала продать младенца за 25 тысяч долларов в Словакию Фото: на Закарпатье мать планировала продать младенца за 25 тысяч долларов в Словакию (suspilne.media)
Автор: Наталья Кава

Правоохранители задержали мужчину, который организовал продажу 11-месячного мальчика в Словакию за 25 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

Известно, что мужчина был задержан в пункте пропуска "Малые Селменцы". Он сопровождал гражданку Украины, которая должна была продать своего сына. Следователи выяснили, что задержанный подыскивал женщин, которые находятся в тяжелом материальном положении и склонял их к продаже детей.

Мать ребенка должна была пересечь границу и передать подельникам ребенка. За это женщина должна получить 5 тысяч долларов. Прибыль организатора составляла 20 тысяч долларов.

"Фигурант помещен в изолятор временного содержания ГУНП. Ему объявлено подозрение в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 149 УКУ "Торговля людьми". За совершенное мужчине грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет", - сказано .

Напомним, 10 июня в Киевской области произошло смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса. В результате аварии погибли два человека, еще пятеро получили ранения, среди них двое детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины діти полиция
NEWS
Украина вернула Ровнополь. Ждать ли быстрого продвижения ВСУ на Бердянском направлении
Украина вернула Ровнополь. Ждать ли быстрого продвижения ВСУ на Бердянском направлении
DAILY
Ольга Стефанишина: В Вильнюсе Украине нужна политическая ясность насчет членства в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Ольга Стефанишина: В Вильнюсе Украине нужна политическая ясность насчет членства в НАТО