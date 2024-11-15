От 44 до 45 гривен: какой курс доллара ждут финансовые аналитики, банкиры и население

В октябре 2024 года финансовые аналитики ожидают курс 44,08 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за сентябрь (43,98 грн/доллар).

Украинские банкиры в октябре ожидают курс через 12 месяцев на уровне 44,92 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за июль на уровне 43,15 грн/доллар.

По информации НБУ, население в октябре прогнозировало курс на уровне 44,54 грн/доллар. Это выше, чем в сентябре и – 44,03 грн/доллар.

Руководители предприятий ожидают курс на уровне 43,72 грн/доллар (данные за август).

Курс доллара в Украине

С октября прошлого года в Украине действует режим управляемой гибкости курса, согласно которому НБУ учитывает рыночные тенденции, но покрывает структурный дефицит на валютном рынке из своих резервов. По результатам торгов на межбанке НБУ устанавливает курс. МВФ считает такой курс де-факто фиксированным.

Официальный курс доллара по состоянию на 15 ноября составляет 41,24 грн/доллар. За последний год курс доллара вырос на 13,6% (с 36,31 грн/доллар на 15 ноября 2023 года).

Законом о государственном бюджете на 2024 год определен средний курс на уровне 40,7 грн/доллар. В проект бюджета на 2025 год заложен средний курс на уровне 45,0 грн/доллар.

В июне Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы. Правительство ожидает роста среднего курса доллара:

в 2025 году до 45,0 гривен,

в 2026 году до 46,5 гривен,

в 2027 году – до 46,4 гривны.

Аналитики прогнозируют, что Национальный банк Украины сможет вернуться к практике управляемой девальвации во второй половине 2025 года. Это произойдет после того, как инфляция начнет снижаться.