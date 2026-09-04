От 20 до 100 евро: в Молдове Кремль вербует "малоценных агентов" против Украины

Глава Службы информации и безопасности Молдовы (СИБ) Александр Мустяце заявил, что молдавские спецслужбы фиксируют новую тенденцию, связанную с вербовкой граждан через мессенджеры, в частности Telegram. Затем этих людей Кремль использует для диверсионной деятельности вне страны.

Причем речь идет не о вербовке людей для непосредственного участия в войне. Гражданам предлагают выполнять разные задачи разведывательного или диверсионного характера.

Как происходит вербовка

Мустяце рассказал, что людям сначала предлагают относительно небольшие суммы – от 20, 50 или 100 евро в зависимости от задания. На первом этапе это могут быть простые поручения: сфотографировать определенное место, сходить куда-нибудь и сделать фото или проверить информацию.

По словам главы СИБ, если человек соглашается с такими задачами и продолжает сотрудничество, вознаграждение и сложность поручений постепенно растут.

"Может дойти до "пойди, возьми сумку и положи ее под машину" или чего-то подобного", - сказал Мустяце.

Большинство случаев связано с Украиной

Глава СИБ подтвердил, что молдавских граждан вербуют для выполнения разных задач именно на территории Украины.

По его словам, молдавские и украинские стражи порядка уже проводили совместные операции, во время которых задерживали людей, привлеченных к такой деятельности. Молдовские спецслужбы также провели несколько операций, часть которых публично не сообщали.

Мустяце отметил, что количество граждан Молдовы, которые привлекаются к такой деятельности за границей, растет.

В СИБ предупреждают о рисках

Мустяце назвал таких завербованных людей "малоценными агентами" и объяснил, что даже выполнение, на первый взгляд, простой задачи может представлять риск.

"Уже сам факт, что в Молдове находятся наши граждане, готовые за 50 евро уйти и сделать фотографию – это называется разведкой на местности, которая представляет риск", - заявил глава СИБ.

Он добавил, что молдавские спецслужбы уже готовятся к возможному распространению подобной активности внутри страны.