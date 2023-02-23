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От -15 до +11. Синоптики дали прогноз на завтра и рассказали, где ждать дожди

Фото: синоптики дали прогноз на завтра и рассказали, где ждать дожди (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 24 февраля, в Украине осадки не ожидаются, кроме запада и севера, где возможен небольшой дождь. Ночью температура опустится до -15 градусов, а днем поднимется до +11.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь днем в западных и северных областях небольшой, на Закарпатье умеренный дождь (в Карпатах мокрый снег).

Ветер

Ветер южный, 7-12 м/с, днем в Карпатах, северных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха

Температура в восточных и Сумской областях ночью 10-15° мороза, днем около 0°; в западных областях ночью около 0°, днем 6-11° тепла; на высокогорье Карпат ночью 3-8° мороза, днем около 0°; на остальной территории ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла.

Как сообщалось, в Украине станет теплее уже с 25 февраля. В этот день градусники покажут, вероятно, до 10 градусов тепла.

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