Выжидает время? Путин отложил еще одно традиционное мероприятие со своим участием

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может не состояться в 2022 году. Скорее всего его перенесут на начало следующего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году. Я считаю, что в этом году его уже не будет", - заявил собеседник агентства.

Как заявил изданию председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, порядок и сроки оглашения Послания президента Федеральному собранию РФ в Конституции России не обозначены, "глава государства (Путин, - ред.) определяет их самостоятельно".

Ранее источник "РИА Новости" в Госдуме сообщал, что послание может состояться 27 декабря. В Кремле эту информацию опровергли.