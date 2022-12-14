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Выжидает время? Путин отложил еще одно традиционное мероприятие со своим участием

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Россия, Среда 14 декабря 2022 12:05
Выжидает время? Путин отложил еще одно традиционное мероприятие со своим участием Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может не состояться в 2022 году. Скорее всего его перенесут на начало следующего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году. Я считаю, что в этом году его уже не будет", - заявил собеседник агентства.

Как заявил изданию председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, порядок и сроки оглашения Послания президента Федеральному собранию РФ в Конституции России не обозначены, "глава государства (Путин, - ред.) определяет их самостоятельно".

Ранее источник "РИА Новости" в Госдуме сообщал, что послание может состояться 27 декабря. В Кремле эту информацию опровергли.

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