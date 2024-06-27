Взорвалась в воздухе. В Южной Корее заявили об испытаниях КНДР гиперзвуковой ракеты

По словам официального представителя Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запуск ракеты в КНДР произошел ранним утром после того, как Пхеньян отправил еще один шквал воздушных шаров с мусором на юг. Поэтому в аэропорту Инчхон в Южной Корее на три часа останавливали полеты.

Сеул заявляет, что ракета вылетела из района в столице КНДР Пхеньяне или возле нее. Южнокорейские и американские разведывательные службы проводили детальный анализ, добавили в Объединенном комитете начштабов.

Представитель южнокорейской армии сказал, что испытание ракеты, похожей на гиперзвуковую, окончилось неудачей. Она пролетела около 250 км.

Южнокорейский чиновник также рассказал, что от ракеты выходило больше дыма, чем обычно, что повышало вероятность проблем с возгоранием. Он добавил, что ракета, вероятно, была оснащена твердым топливом.

Новостное агентство Associated Press сообщило, что позже Южная Корея провела боевые учения вдоль своей "спорной" западной морской границы с КНДР.

Япония также подтвердила запуск, а ее береговая охрана заявила, что ракета упала в Японское море (Восточное море).\