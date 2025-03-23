Взрывы в Волгограде: россияне утверждают о попытке атаки по НПЗ

В частности, жители города рассказали каналу SHOT, что слышали минимум три взрыва в Кировском районе Волгограда. Утверждается, что система ПВО якобы сбила воздушные цели на подлете к местному НПЗ. Как сообщили очевидцы, они слышали характерные звуки беспилотников и видели вспышки в небе. Так, одна из вспышек была зафиксирована на видео.

На данный момент никакой официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Помимо этого канал SHOT сообщал, что минимум два звука взрыва было слышно в городе Калач-на-Дону Волгоградской области (около 66 км до Волгограда). По предварительным данным, неизвестные дроны следовали через города Морозовск, Суровикино и Калач-на-Дону из Ростовской области на низкой высоте.