Взрывы в Волгограде: россияне утверждают о попытке атаки по НПЗ

В ночь на 23 марта россияне пожаловались на звуки взрывов в Волгограде. По их словам неизвестные дроны пытались атаковать местный НПЗ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
В частности, жители города рассказали каналу SHOT, что слышали минимум три взрыва в Кировском районе Волгограда. Утверждается, что система ПВО якобы сбила воздушные цели на подлете к местному НПЗ. Как сообщили очевидцы, они слышали характерные звуки беспилотников и видели вспышки в небе. Так, одна из вспышек была зафиксирована на видео.
На данный момент никакой официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Помимо этого канал SHOT сообщал, что минимум два звука взрыва было слышно в городе Калач-на-Дону Волгоградской области (около 66 км до Волгограда). По предварительным данным, неизвестные дроны следовали через города Морозовск, Суровикино и Калач-на-Дону из Ростовской области на низкой высоте.
Напомним, в ночь на 21 марта в Волгоградской области тоже были слышны взрывы. В регионе якобы были зафиксированы беспилотники, которые летели в сторону местного аэродрома.
Также ми писали, что ночь на 21 марта повторный взрыв прогремел на НПЗ в городе Кропоткин Краснодарского края РФ. За несколько дней до этого объект тоже атаковали неизвестные дроны. Подробнее о второй атаке - читайте в материале РБК-Украина.
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