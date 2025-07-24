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Взрывы и пожар на нефтебазе в Адлере вблизи аэропорта Сочи: подробности инцидента

Иллюстративное фото: вспыхнул пожар (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В российском Адлере, вблизи аэропорта Сочи, прогремели мощные взрывы - вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе. По предварительным данным, возгорание произошло после серии взрывов, причины которых сейчас выясняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и Telegram-каналы.

В сети появилась информация о взрывах в российском Адлере - одном из районов города Сочи. По предварительным данным, горит нефтебаза, расположенная неподалеку от аэропорта Сочи.

Очевидцы сообщают о нескольких мощных взрывах и большом столбе дыма, поднимающемся в небо. Информация о пострадавших и масштабах пожара пока не уточняется.

Нефтебаза является стратегическим объектом, обеспечивающим топливом региональные потребности. Пожар на таком предприятии может иметь серьезные последствия для инфраструктуры и экологии региона.

Руководитель администрации ФО "Сириус" Дмитрий Плишкин заявил, что произошло попадание по нефтебазе на Таврической улице.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали на подземные паркинги.

В аэропорту Сочи введены ограничения на вылет и прилет.

В Интернете люди активно обсуждают произошедшее, выражая беспокойство относительно безопасности гражданского населения и возможных последствий для транспортной инфраструктуры Сочи. Ситуация остается под контролем соответствующих служб, однако детали инцидента будут обновляться.

 

Напомним, что на днях из-за атаки беспилотников на Краснодарский край в аэропорту Сочи вводили режим закрытого неба.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

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