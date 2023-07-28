Взрывы в районе ЗАЭС могла вызвать детонация российских мин, - Запорожская ОГА

Взрывы в районе оккупированной Запорожской АЭС, которые фиксировали 26-27 июля, могли быть следствием детонации мин, которые ранее заложили российские захватчики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Юрия Малашко на брифинге.
"Возможно, что-то и взорвалось. Мы знаем, что побережье было заминировано еще до подрыва Каховской ГЭС - возможно что-то сдетонировало", - сказал он.
Малашко отметил, что оккупанты используют Запорожскую АЭС как склад своего вооружения и обстреливают оттуда украинские населенные пункты. При этом захватчики понимают, что украинские бойцы не будут наносить ответные удары, чтобы не нарушать конвенцию.
Сегодня глава Госатомрегулирования Олег Кориков сообщил, что эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрывы в районе захваченной станции 26 и 27 июля. Они также обнаружили мины на территории ЗАЭС.
При этом добавим, что в МАГАТЭ и раньше заявляли, что они обнаружили противопехотные мины на территории ЗАЭС. Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что установленные мины могут взорваться в любой момент.
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