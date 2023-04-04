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Взрывы на "Северных потоках": арендованную яхту могли использовать в роли приманки

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Вторник 04 апреля 2023 02:10
Взрывы на "Северных потоках": арендованную яхту могли использовать в роли приманки Фото: арендованную яхту могли использовать в роли приманки для взрывов на газопроводах (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Следственные органы Германии в ходе расследования взрывов на "Северных потоках" обратили внимание на арендованную яхту "Андромеда", которую заподозрили в причастности к диверсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

После нескольких месяцев расследования в Германии предположили, что она, вероятно, была не единственным судном, использованным для осуществления атаки. Правоохранительные органы предполагают, что яхта, возможно, была приманкой, чтобы отвлечь внимание от истинных преступников.

Немецкое расследование установило, что следы взрывчатки военного назначения, найденные на столе в каюте "Андромеды", соответствуют партии, использованной на трубопроводе. Однако несколько официальных лиц усомнились, что опытные диверсанты оставили бы после себя такие очевидные доказательства вины.

"Вопрос в том, является ли история с яхтой чем-то отвлекающим или это только часть картины", - сказал чиновник, знакомый с ходом расследования.

По информации немецких СМИ, яхта "Андромеда" модели Bavaria Cruiser 50 могла использоваться для доставки взрывчатки к месту подрыва "Северных потоков".

Ранее сообщалось, что парусная яхта "Андромеда", которая может быть причастна ко взрывам на газопроводах, не обладает необходимым оборудованием для проведения такой операции.

Также мы писали, что западные СМИ начали писать о якобы возможной причастности Украины к подрыву "Северных потоков". Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.

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