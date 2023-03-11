ua ru
Сб, 11 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Взрывы на "Северных потоках": Bild раскрыла новые детали о якобы причастной яхте

Новина українською →
Суббота 11 марта 2023 19:48
Взрывы на "Северных потоках": Bild раскрыла новые детали о якобы причастной яхте Фото: Bild раскрыла новые детали о якобы причастной ко взрывам на "Северных потоках" яхте (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Парусная яхта "Андромеда", которая, по неподтвержденным данным, может быть причастна ко взрывам на газопроводах "Северный поток", не обладает необходимым оборудованием для проведения такой операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Как отмечает немецкая газета, для трех взрывов, которые были зафиксированы на "Северных потоках", необходимо не менее 1500 килограмм специальной взрывчатки. При этом судно не оборудовано краном для безопасного спуска такого веса под воду.

Также в Bild подчеркивают, что яхта "Андромеда" не имеет специального оборудования для спуска с нее водолазов. Это ставит под сомнение причастность судна к инциденту.

Напомним, ранее в немецких СМИ появилась информация о том, что яхта "Андромеда" якобы имеет отношение к подрыву российских газопроводов в Балтийском море.

Также мы писали, что западные СМИ начали писать о якобы возможной причастности Украины к подрыву "Северных потоков". Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
яхта вибухи Северный поток
NEWS
Штормовое предупреждение. В Киеве и области возможны перебои со светом из-за непогоды
Штормовое предупреждение. В Киеве и области возможны перебои со светом из-за непогоды
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации