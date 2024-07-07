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Взрывы после прилета. Россияне жалуются на атаку дронов в Воронежской области

Фото: на месте прилета работают экстренные службы (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

В приграничном с Украиной районе Воронежской области (Российская Федерация) начались взрывы после атаки дронов. Сообщается о прилете на склад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram воронежского губернатора Александра Гусева.

По его словам, в ночь на 7 июля в небе над регионом сбивали беспилотники. При падении обломков возник пожар на одном из складов.

"В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации ЧС", - сообщил он.

Фото: дым на месте прилета (t.me/mtv36)

Также он отметил, что для эвакуации уже подготовили автобусы, на данный момент с жителями Подгоренского района проводят инструктаж по безопасности.

Напомним, накануне в ночь на 6 июля сообщалось об атаке дронов на три района Краснодарского края. В результате была повреждена вышка связи, а также загорелись топливные резервуары на нефтебазах в станицах Павловская и Ленинградская.

До этого российские СМИ писали о прилетах на военный аэродром в городе Приморско-Ахтарск. Известно, что оттуда оккупанты запускают "шахеды" по Украине.

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