Взрывы, новый рейд, танки и вертолет? Что происходит на границе Украины с РФ

Сегодня, 22 мая, Telegram-каналы сообщили о якобы новом рейде "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" на территорию РФ. В сети появились видео с военными, танками и даже вертолетом, хотя официальных подтверждений ни с украинской, ни с российской стороны нет.
РБК-Украина собрало все, что известно о ситуации на данный момент.
Обновлено на 14:25
Российская сторона начала реагировать спустя несколько часов молчания. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонская района якобы зашла "диверсионно-разведывательная группа".
"Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника", - отметил он.
Обновлено на 14:00
Легион "Свобода России" сообщает о том, что подразделения якобы заняли населенный пункт Козинка (Белгородская область), а в Грайворон "заходят передовые отряды".
Фото: скриншот сообщения легиона "Свобода России"
Утром в сети появилось обращение бойцов легиона "Свобода России", в котором они анонсировали "возвращение домой".
"Жители России! Мы - такие же россияне, как и вы. Нас отличает только то, что мы не хотели больше оправдывать действия преступников у власти и взяли оружие, чтобы отстоять нашу и вашу свободу. Но сегодня всем пришло время взять ответственность за свое будущее. Диктатуре Кремля пора положить конец. Легион возвращается домой", - говорится в подписи к опубликованному видео.
Также они попросили жителей приграничных районов не оказывать сопротивление и не бояться, поскольку бойцы не трогают гражданских. Детали должны появиться позже.
Фото: скриншот сообщения в Telegram-канале легиона "Свобода России" (t.me/legionoffreedom)
Что касается географии нового рейда, то "Русский добровольческий корпус" опубликовал три видео, снятых ночью. На каждом - названия населенных пунктов на въезде: "Безлюдовка", "Чуровичи" и "Любимовка". Первый и второй находятся в Белгородской и Брянской областях, третий, вероятно, в Курской.
Фото: приграничные Безлюдовка, Чуровичи и Любимовка (google.com/maps)
В подтверждение возможного проникновения на территорию России распространяются видео с танками и вертолетом. На них также есть неизвестные люди в военной форме и желтыми повязками, характерными для украинских сил.
Отметим, официального подтверждения или опровержения того, что это именно украинская техника, пока нет. Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео, из которого следует, что "танки что-то пересекают". По его словам, предположительно, границу с Россией в районе КПП "Грайворон".
Кроме того, российские Telegram-каналы пишут о боях в районе села Дроновка (Белгородская область) с привлечением военной техники и дронов. Примечательно, что пропагандистские СМИ и представители власти не комментируют возможный рейд.
По состоянию на сейчас есть официальные российские данные только об обстрелах приграничных районов. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, под обстрелом Грайворонский городской округ, есть прилеты в селах Козинка, Гора-Подол и Замостье. А в Новой Таволжанке якобы с беспилотника сбросили взрывное устройство.
Местные Telegram-каналы публикуют фото последствий, а также видео со звуками взрывов.
В Белгородской области пытаются сбить неизвестные беспилотники, а в самом областном центре звучат сирены воздушной тревоги.
Отметим, в сети также появилось видео с последствиями прилета по пограничному пункту. Российские каналы пишут об уничтожении таможни в Грайвороне, а также о том, что якобы ранены и погибли десятки человек.
Губернатор Гладков уже записал видео со странным опровержением. По его словам, в Грайворонском районе нет жертв, а в сети началась информационная атака. Сообщения о боях или возможном рейде он не комментировал.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил только об обстреле села Хромное Климовского района. Федеральные российские СМИ до сих пор никак не отреагировали, а военные паблики называют массовые сообщения о возможном рейде и проникновении на территорию РФ намеренной дезинформацией.
Отметим, украинская сторона официально не подтверждает новый рейд. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов прокомментировал события в Белгородской области следующим образом.
"Что касается событий на территории так называемой Российской Федерации, мы видим продолжение деградации инфраструктуры, продолжение хаоса. Это влечет за собой полномасштабное вторжение рашистской армии против Украины. И вот эта деградация и хаос будут только усиливаться. Не только в Белгородской области, но и на территории всей так называемой РФ. Безусловно, это касается и столичного региона", - отметил он в эфире телемарафона.
Первый подтвержденный рейд на территорию России состоялся 2 марта 2023 года. Тогда "Русский добровольческий корпус" проник в приграничные села Сушаны и Любечане Брянской области.
После заявления ФСБ о "диверсантах" в сети разошлись видео с мужчинами в военной форме и желтыми повязками возле фельдшерского пункта в Любечанах и на фоне почтового отделения. Также сообщалось о перестрелке в одном из сел. Российские СМИ писали, что уже во второй половине дня не было признаков активности, и группа вышла с территории РФ. ФСБ заявляла о якобы массированном ударе по ней, однако реальных доказательств этому нет.
Один из бойцов РДК в интервью российскому изданию "Важные истории" рассказал, что операцию провели силами 45 человек, среди которых были и члены партизанской сети, действующей на российской территории.
Российские власти назвали инцидент терактом и обвинили Украину. Президент Владимир Путин не назвал конкретно тех, кто, по его версии, стоял за происшествием, однако упомянул "неонацистов" и пообещал "дожать" виновных.
Украинская сторона опровергла связь с инцидентом и заявила, что не отправляла "диверсионно-разведывательные группы". Позже "Русский добровольческий корпус" заявил, что согласовал этот рейд с Украиной. А также опубликовал трехминутное видео о событиях начала марта.
Через месяц в апреле РДК сделал очередную вылазку в Брянскую область, что вызвало новый переполох в России.
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