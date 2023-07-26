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Взрывы в Крыму: атакован ремонтный батальон РФ, много раненых

Фото: в Крыму ракетами атакован ремонтный батальон Минобороны РФ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время взрывов в Красногвардейском районе в Крыму был атакован ремонтный батальон Минобороны РФ. Шесть оккупантов были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

"Шесть военных ранены в Красногвардейском районе Крыма в результате ракетной атаки на ремонтный батальон МО РФ", - говорится в сообщении.

Как сообщают источники ASTRA в медицинских службах аннексированного Крыма, накануне утром в Красногвардейскую ЦРБ с различными ранениями были госпитализированы 6 военнослужащих ремонтного батальона Минобороны РФ.

Как уточняется, ранения оккупанты получили 25 июля в результате попадания по их расположению неустановленных ракет.

"Повреждено одно из строений расположения. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров", - добавляют в Telegram-канале.

Взрывы в Красногвардейском районе Крыма

Утром 25 июля в Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма раздались взрывы.

Добавим, что сегодня, 26 июля в Крыму также сообщают о "хлопках". Так, взрывы произошли в Красноперекопске, а в Севастополе и Балаклаве, кроме них, сообщают и о стрельбе и пусках ракет.

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