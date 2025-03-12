Взрывы в Ивано-Франковске: рассматривают ряд версий, не исключают причастность РФ

Взрывы в Ивано-Франковске вечером 11 марта произошли из-за детонации взрывных устройств. Рассматривается ряд рабочих версий, не исключают причастность российских спецслужб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива в эфире канала "1+1".
По его словам, трое травмированных находятся в больнице. Один из пострадавших потерял две конечности и находится в тяжелом состоянии в реанимации. Также пострадали девушка в среднем состоянии тяжести и парень, который получил легкие ранения.
Мэр отметил, что в результате взрыва погиб несовершеннолетний студент.
Второй взрыв, как сообщил Марцинкив, произошел примерно в 100 метрах от места первого, после чего загорелась крыша здания. Внутри находились четыре человека, они не пострадали и не нуждались в госпитализации.
"Предварительно в первом случае сработало взрывное устройство, во втором - вероятно, также взрывное устройство. Но пока исследует все выводы полиция", - отметил Марцинкив.
Он добавил, что рассматривается ряд рабочих версий относительно обстоятельств взрывов. Городской голова не исключил причастность спецслужб РФ.
"Есть ряд рабочих версий - от неосторожного обращения до других версий, что, возможно, были и причастны московские спецслужбы. Пока нельзя говорить, потому что есть следствие", - сказал мэр.
Напомним, вечером 11 марта вблизи железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске прогремели взрывы. Как позже уточнили в полиции, два взрыва произошли вблизи многоквартирных домов на улице Привокзальной, за пределами вокзала. Возник пожар кровли многоквартирного жилого дома.
Известно, что в результате взрыва в Ивано-Франковске погиб несовершеннолетний. Три человека пострадали, один из раненых потерял две ноги.
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