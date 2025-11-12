RU

Взрывы и пожар в Буденновске: в РФ заявляют об атаке беспилотников

Фото: МЧС России (Telegram mchs_official)
Автор: Марина Балабан

В городе Буденновск Ставропольского края России в ночь на 12 ноября раздавались взрывы на фоне объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Около полуночи в Буденновске объявляли "беспилотную опасность".

Местным жителям советовали спрятаться в комнате между двумя стенами или в помещении без окон. Также предупреждали о возможных ограничениях в работе мобильного интернета и перебоях в приеме сигнала цифрового эфирного телевидения.

После этого местные жители начали жаловаться на взрывы.

Проукраинский Telegram-канал Exilenova+ публиковал фото и видео взрыва и зарева.

 

Через несколько часов губернатор края Владимир Владимиров подтвердил, что над Буденновским округом Ставропольского края силы ПВО отбили атаку неизвестных беспилотников. По его версии, от обломков сбитых дронов в промзоне города произошла вспышка.

Утром Минобороны России также сообщило, что над Ставропольским краем было сбито 4 беспилотника.

Между тем некоторые местные паблики сообщают, что под атакой было предприятие "Ставролен" - крупный производитель химической продукции, а именно полиэтилена и бензола.

 

 

Атаки неизвестных дронов на российские города

Как ранее сообщало РБК-Украина, неизвестные дроны атаковали предприятие ООО "Ставролен" в Ставропольском крае вечером 28 октября.

Одновременно с этим россияне жаловались на то, что в направлении Москвы летят неизвестные дроны. РосСМИ информировали, что в Москве временно была ограничена работа аэропортов Домодедово и Жуковский.

Той же ночью ограничения вводили в аэропортах Владикавказа, Грозного и Самары.

Российские паблики информировали и о других последствиях. В частности, россияне в 00:20 по местному времени, жаловались на звуки взрывов возле города Новоспасское (Ульяновская область).

