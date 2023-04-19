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Взрывы в Херсоне: россияне сегодня атаковали автобусный парк города

Фото: оккупанты обстреляли автобусный парк в Херсоне 19 апреля (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 19 апреля, российская армия снова обстреляла Херсон, на этот раз попав в городской парк автобусов.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По его словам, россияне продолжают обстреливать Херсон и уничтожать инфраструктуру города.

"Час назад враг ударил по автобусному парку - поврежденные транспортные средства", - рассказал он.

Как добавил глава региона, к счастью, пострадавших нет.

Как сообщалось, в среду, 19 апреля, в Херсоне раздавались взрывы. В регионе воздушную тревогу не объявляли.

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Херсон