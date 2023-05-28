Взрывы в Бердянске: мэр Мелитополя заявил о существенных потерях в рядах РФ

Городской глава подтвердил информацию о том, что взрывы в Бердянске прогремели на базе отдыха "Химик", на которой была "огромная концентрация" живой силы и техники россиян.

Федоров напомнил, что после взрывов местные жители начали публиковать фото разрушенной базы отдыха.

"Мы понимаем, что достаточно существенное количество рашистов больше никогда не сможет воевать против наших Вооруженных сил Украины", - отметил мэр.

Он добавил, что враг несет потери на Запорожском направлении каждый день. Но, несмотря на такую ситуацию, россияне продолжают перебрасывать новое пушечное мясо в регион.

Стоит заметить, что Бердянск находится примерно в 100 километрах от линии фронта.

Фото: Бердянск на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Взрывы в Бердянске

Напомним, вчера, 27 мая, днем в сети появилась информация о мощном "прилете" в Бердянске. Позже ее подтвердили в городской военной администрации.