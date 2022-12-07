RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Взрывы на аэродромах в РФ: Игнат объяснил, что сделают в Кремле, но Украине "не легче"

Фото: спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Наталия Гурковская

После взрывов на аэродромах "Энгельс" и "Дягилево" российское командование может переместить стратегическую авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телеканала "Київ".

"Этот "хлопок", который произошел по непонятным причинам на территории РФ, он вызвал реакцию. Может будут сделаны меры по перемещению техники. Летальные аппараты, которые были повреждены, они будут долгое время восстанавливаться. От этого радостно, но не легче, потому что у РФ еще много самолетов такого типа. Но каждый "хлопок" нам на радость, будем смотреть как противник будет на это реагировать", - сказал он.

Ранее Reuters писало о том, что россияне могут рассредоточить свои бомбардировщики после того, как на аэродромах "Энгельс" и "Дягилево" прогремели взрывы.

Напомним, в понедельник, 5 декабря, утром стало известно, что на военных аэродромах "Энгельс" и "Дягилево" прогремели взрывы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерациявибухиВойна в Украине