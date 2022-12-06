Взрывы на аэродромах - один из стратегических провалов России в войне, - британская разведка

Как отмечается в сводке, 5 декабря несколько открытых источников сообщили о взрывах на авиабазе Энгельс в Саратовской области России и на аэродроме Дягиляево под Рязанью к юго-востоку от Москвы. Сообщается, что два тяжелых бомбардировщика Ту-95 BEAR были повреждены в Энгельсе и три человека погибли в результате взрыва топливного бака в Дягиляево.

"Причины взрывов не подтверждены. Однако, если Россия оценит эти инциденты как преднамеренные нападения, она, вероятно, сочтет их одними из наиболее стратегически значимых провалов силовой защиты с момента вторжения на Украину", - говорится в сообщении.

Эти объекты находятся гораздо глубже внутри России, чем предыдущие подобные взрывы: Энгельс находится более чем в 600 км от территории, контролируемой Украиной.

По данным британской разведки, Энгельс является основной оперативной базой российской авиации дальнего действия (АДД) на западе России, где базируется более 30 тяжелых бомбардировщиков. Эти самолеты задействованы в "ядерном сдерживании" России, а также часто использовались для запуска обычных крылатых ракет по Украине.

"АДД, вероятно, отреагирует, временно перебросив бомбардировщики на аэродромы рассредоточения. Российское командование, вероятно, попытается выявить и применить суровые санкции к российским офицерам, которые считаются ответственными за допущение инцидента", - отмечают Минобороны Британии.