Взрыв в Таганроге: в Минобороны РФ нафантазировали удар украинской С-200

"Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области", - придумали в Минобороны.

При этом в террористическом ведомстве заявили, что российские средства ПВО якобы обнаружили и перехватили ракету в воздухе.

Впрочем, в Минобороны страны-агрессора заявили, что обломки сбитой ракеты упали на территории Таганрога.

В результате было повреждено несколько зданий, также есть пострадавшие среди жителей.

Взрыв в Таганроге

В центре Таганрога Ростовской области произошел сильный взрыв недалеко от кафе. РосСМИ писали, что место возможного прилета ракеты находится примерно в 10 км от авиабазы.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявлял, что, предварительно, в центре Таганрога взорвалась ракета. Из-за этого пострадали 12 человек.

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