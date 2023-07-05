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Взрыв в суде Киева. Глава МВД рассказал все подробности происшествия

Фото: Игорь Клименко, глава МВД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Взрыв на территории Шевченковского районного суда Киева, по предварительной информации, устроил Игорь Гуменюк. Он пытался сбежать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в эфире телемарафона.

"Предварительно, Гуменюк, подозреваемый в совершении тяжкого преступления в 2015 году, в результате которого погибли 4 военнослужащих НГУ, сегодня его привезли на еще одно заседание суда... После этого заседания Гуменюк закрылся в туалете, затем открыл дверь и бросил по караулу какое-то взрывное устройство. Таких взрывов, предварительно, было два", - рассказал глава МВД.

По словам Клименко, позже злоумышленник пытался выйти из здания суда. Конвой остановил его выстрелом в воздух. Затем Гуменюк забаррикадировался в отдельном помещении. С ним пытались вести переговоры, но он не шел на контакт.

Министр добавил, что после деблокирования дверей злоумышленник кинул еще одно взрывное устройство в сторону правоохранителей. У них ранены нижние конечности, их уже госпитализировали.

"Сам Гуменюк погиб от взрывного устройства", - отметил глава МВД.

При этом ответ на вопрос о том, как именно Гуменюку удалось пронести взрывные устройства, будет выяснять следствие, уточнил Клименко.

"Мы не понимаем, где находились взрывные устройства. Или в туалете или там, где он забаррикадировался, или он как-то пронес с собой", - рассказал он.

Взрыв в Шевченковском райсуде

Напомним, сегодня, 5 июля, вечером в сети начали распространять информацию о взрыве в Шевченковском районном суде Киева.

Источник РБК-Украина рассказал, что его устроил Игорь Гуменюк - бывший боец батальона "Січ" и член праворадикальной партии "Свобода". Еще в 2015 году он кинул гранату в нацгвардейцев, которые находились под стенами Верховной рады.

Взрывов в здании суда было несколько. При этом в районе перекрыли движение транспорта.

Все детали происшествия можете узнать в материале РБК-Украина.

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КиевМинистерство внутренних дел УкраиныКлименкоВзрывШевченковский райсуд