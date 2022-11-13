RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Взрыв в Стамбуле. Информации об украинцах среди жертв нет, - МИД

Фото: Олег Николенко, представитель МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В центре Стамбула, на улице Истикляль, произошел взрыв. Информации по поводу украинцев среди пострадавших пока нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-секретаря МИД Олега Николенко.

"Дмитрий Кулеба (Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, - ред.) срочно поручил Генеральному консульству Украины в Стамбуле держать на особом контроле ситуацию в связи со взрывами на улице Истикляль", - пишет Николенко.

По словам спикера МИД, согласно предварительной информации, украинцев среди пострадавших нет.

"Телефон "горячей линии" украинского консульства: +905306125577", - добавил Николенко.

Обновлено в 17:48

Как пишет Николенко, украинские консулы сейчас в Стамбуле взаимодействуют с турецкими правоохранителями и больницами.

"Личности пострадавших устанавливаются. Турецкая власть также призывает пока воздержаться от посещения мест скопления людей", - добавляет спикер МИД.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что местные власти Стамбула уже выступили с официальным заявлением касаемо взрыва, однако подробности будут сообщены общественности позже.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СтамбулТурция