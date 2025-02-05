Взрыв в Ровенском ТЦК. СБУ установила, что Россия подорвала своего агента

"Мужчину намеренно взорвали вместе со взрывчаткой, с которой он зашел внутрь здания. В результате происшествия террорист погиб на месте, а 8 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, Россия заблаговременно подготовила ликвидацию своего агента как "лишнего" свидетеля теракта против Сил обороны. Завербованным агентом оказался 21-летний безработный из Житомирской области, который искал быстрые заработки в Telegram-каналах.

Агент по указанию спецслужб РФ прибыл в Ровно с самодельным взрывным устройством (СВУ), которое было замаскировано в туристическом рюкзаке. Взрывчатка была снаряжена мобильным телефоном, к которому имели удаленный доступ российские спецслужбы. Еще один гаджет с дистанционным управлением фигурант держал в своих руках, когда заходил в здание ТЦК.

С помощью камеры телефона россияне зафиксировали момент, когда агент зашел со взрывчаткой в помещение ТЦК и сразу активировали СВУ через вызов.

Продолжается расследование по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).