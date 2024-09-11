РФ атаковала Каменский район: есть погибший и пострадавшие

"Каменский район… Из-за атаки россиян есть погибший. Не обошлось и без пострадавших", - написал глава ОВА.

Взрыв в Днепропетровской области

До этого, около 11:30, Лысак сообщил о взрыве в Каменском районе.

"Взрыв был в Каменском районе. Прошу - до отбоя ничего не выкладываем. Информационная тишина", - написал он.

Тревога в Украине

На данный момент в Украине тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Полтавской областях.

В Воздушных силах предупреждают про угрозу баллистического вооружения с юго-восточного направления. В частности, скоростные цели замечены в направлении Харькова, Запорожья и Полтавской области.

Тревога в Украине на 11:23 (t.me/alarmukraine)