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РФ атаковала Каменский район: есть погибший и пострадавшие

Фото: РФ атаковала Каменский район 11 сентября, есть погибший и пострадавшие (facebook com UA National Police)
Автор: Наталия Гурковская

11 сентября оккупанты атаковали Каменский район Днепропетровской области. Есть жертва и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Каменский район… Из-за атаки россиян есть погибший. Не обошлось и без пострадавших", - написал глава ОВА.

Взрыв в Днепропетровской области

До этого, около 11:30, Лысак сообщил о взрыве в Каменском районе.

"Взрыв был в Каменском районе. Прошу - до отбоя ничего не выкладываем. Информационная тишина", - написал он.

Тревога в Украине

На данный момент в Украине тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Полтавской областях.

В Воздушных силах предупреждают про угрозу баллистического вооружения с юго-восточного направления. В частности, скоростные цели замечены в направлении Харькова, Запорожья и Полтавской области.

Тревога в Украине на 11:23 (t.me/alarmukraine)

Обстрелы Днепропетровской области

Оккупанты постоянно атакуют Днепропетровскую область.

Так, 6 сентября российские войска обстреляли Павлоград. По последним данным, 82 человека пострадали, один погиб. Известно, что РФ запустила на город баллистику, пять ракет, вероятно, "Искандер-М"/KN-23.

Кроме того, 5 сентября также РФ атаковала Днепропетровскую область дроном. Тогда был ранен спасатель, попавший под повторный обстрел вместе с коллегами.

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