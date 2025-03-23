Взрыв в полиции в Одесской области могла устроить женщина с пакетом, ранены три человека

Сегодня вечером в Одесской области произошел взрыв в здании полиции. В результате инцидента пострадали трое представителей правоохранительных органов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Одесской области.
"Уточнение: трое полицейских получили ранения. Им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Как сообщили правоохранители, взрыв прогремел примерно в 18:00 после того, как в управление полиции вошла женщина с пакетом. В нем, вероятно, могла быть взрывчатка.
"На месте происшествия работают правоохранители, медики, спасатели. Расследование будет осуществляться УСБУ в Одесской области", - добавили в полиции.
Отметим, что по предварительной информации, в результате инцидента женщина погибла на месте. Кроме того, по данным Telegram-канала "Думская", событие произошло в населенном пункте Беляевка.
Напомним, что в четверг, 20 марта, в центре Ровно прогремел взрыв. Правоохранители установили, что вблизи с ТРЦ города взорвалось самодельное взрывное устройство, которое перевозилось в одном из автомобилей. В результате взрыва пострадали водитель и пассажир, а полиция квалифицировала произошедшее как теракт.
Днем ранее, 19 марта, в Службе безопасности Украины сообщили, что сотрудники СБУ задержали в Днепропетровской области агента РФ. В частности, он пытался взорвать полицейских, которые должны были прибыть по "липовому" вызову.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.